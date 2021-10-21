«Я предупреждаю». Токаев высказался о незаконных демонстрациях

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Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о незаконных демонстрациях, передает Tengrinews.kz.
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На заседании совета Ассамблеи народа Казахстана Токаев отметил, что в Казахстане принят закон о мирных собраниях.
«Некоторые наши матери выходят на незаконные демонстрации, поднимают шум и нарушают общественный порядок. Вы очень правильно сказали о проблеме иждивенчества. Полагаю, что это актуальная общественная, можно сказать, и политическая проблема. Мы приняли очень хороший закон о мирных собраниях. Кто бы чего ни говорил, это очень серьезный шаг вперед в развитии демократии. Никто не препятствует мирным собраниям, демонстрациям. Там все прописано, даже официальных разрешений не нужно получать», — сказал Токаев, обращаясь к участнице заседания.
Президент напомнил, что демонстрации могут проводиться в режиме уведомления, но, по его словам, это требование «почему-то некоторые наши граждане считают возможным нарушать».
«Я предупреждаю, что подобного рода действиям будет дана правовая оценка. Задача Генеральной прокуратуры — продолжить разъяснение данного закона нашим гражданам, а задача всех правоохранительных органов — поддерживать общественный порядок в соответствии с нашим законодательством», — добавил Глава государства.
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