Я такого еще не видел. Из-за сильного ветра лёд перекрыл трассу в районе Костанайской области

В управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области прокомментировали ситуацию на трассе республиканского значения в Сарыкольском районе, передает alau.kz

В редакцию alau.kz наши читатели прислали видео. За кадром слышны голоса людей, которые поражены увиденным.

«Я такого не видел никогда», — говорит мужчина за кадром.

Буквально на глазах лёд оживает. Он двигается. Точнее его двигает ветер, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта Олжас Нургалиев.

«С 18 апреля трасса в Сарыкольском районе закрыта для движения. Это дорога республиканского значения в Сарыкольском районе от села Севастопольский. Ледяная глыба закрыла дорога примерно на протяжении 500 метров.Высота до 5 метров. На 8.00 утра 19 апреля нам оставалось пройти 50 метров льда. Это природное явление. Это всё произошло из-за сильного ветра», — сообщил Олжас Нургалиев.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.