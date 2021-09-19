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Я тебя люблю! Костанайцы отмечают День матери — видео

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День матери — распространенный и популярный праздник в десятках стран мира, однако отмечается он в разные даты в соответствии с традициями и культурой каждого народа.

Праздник принято отмечать в третье воскресенье первого осеннего месяца. В 2021 году это праздник пришелся на 19 сентября.

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