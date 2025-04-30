В редакцию alau.kz обратился житель Костанайской области Александр. Мужчина поделился опытом проезда по платной дороге Костанай — Денисовка и рассказал о проблеме.

Александр живет в Житикаре. Он уже несколько раз проехал по платной дороге. Его маршрут «Рудный-Костанай», «Костанай-Рудный» и «Рудный-Житикара». За это высчитали 150 тенге.

«Как вы знаете, это тупиковый город, самый отдаленный от областного центра. И к Житикаре идет единственная трасса до областного центра. Проблема в том, что я знаю, что абонент стоит 3 932 тенге, я закинул в Каспи на «Казавтожол» и позвонил оператору «Казавтожол» по номеру 1403. Оператор парень был, он спросил номер моей машины, он все как бы подтвердил, какая моя машина, но говорит «Вы не можете купить абонемент». Я говорю, а почему это я не могу купить абонемент, когда я проживаю и моя машина зарегистрирована здесь. Он говорит, вот поэтому вы не можете, что ваша машина зарегистрирована в Житикаре. Вы не можете купить абонемент, потому что трасса пролегает от Денисовки до Костаная. В общем, Денисовский район «может покупать» абонемент, Лисаковск, Рудный, Костанайский район, Костанай, в общем, все районы, которые, близлежащие этой трассы», — поделился Александр.

Александр возмущен ситуацией. Спросил у оператора по какой альтернативной трассе тогда ему ездить. Все вопросы оператор предложил задать в министерство транспорта РК.

«Либо, говорит, вы можете, что меня повергло в шок, оператор мне сказал, что вы можете прописаться в каком-нибудь из районов, вот этих вот от Денисовки до Костаная, и также перерегистрировать свою машину туда, в этот район, тогда вы сможете купить абонемент. Я просто в шоке. Ведь, это единственная дорога, которая ведет до областного центра, альтернативы нет. Вот, я даже не могу купить абонемент на год. Я возмущен и что теперь делать я даже не знаю. Я не таксист, я по работе езжу постоянно и мне нужен этот абонемент, а я его не могу купить», — заключил Александр.

В редакцию поступает много вопросов по поводу новой платной дороги в Костанайской области. Сегодня руководитель Костанайского филиала «КазАвтоЖол» ндрей Горват проводит брифинг. Мы адресуем ему и этот вопрос.

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