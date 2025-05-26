В ходе аппаратного совещания аким Костаная Марат Жундубаев раскритиковал работу отдела земельных отношений, а именно руководителя. По словам главы города, руководство отдела плохо выполняет свою работу.

При этом аким областного центра возмутился и сказал, что вынужден отвлекается на работу, которой должен заниматься именно отдел земельных отношений.

«У нас получается, вы сами не работаете. Вы ждете, когда я пройду, пока я вам не укажу, замы вам не покажут, потом только начинаете отрабатывать. А где ваша позиция? Я отвлекаюсь на вашу рутинную работу. За вас дорабатываю. Я должен создавать инвестиционный климат — первое. Второе — я должен город благоустраивать! Чтобы был комфорт в масштабах. А я что делаю? Я хожу вечерами с сотовым телефоном снимаю там, и там, потом скидываю (Прим. — фото, видео). Потом начинаем работать, протоколировать. Это же неправильно. Почему я должен за вас работу делать. Другое совещание будет, по другому поговорим. Я вам замечание делаю, у вас наказание уже есть. В следующий раз неполное соответствие и уволитесь. Такая недоработка. Потом все нарекания мы слышим в свой адрес от людей. А кто это будет делать? За вас Пушкин будет делать? Вы сейчас опираетесь на то, что аким сказал. Это неправильно. Должна быть система», — высказался Марат Жундубаев.

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