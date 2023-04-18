Я вооружён. Дело о лжетерроризме начали рассматривать в суде Костаная

Обвиняемый 36-летний житель города Олжас Дюсекеев.

Согласно материалам дела 29 августа 2022 года, он, находясь у гаражей на улице Леонида Беды, будучи нетрезвым, со своего мобильного телефона позвонил в полицию, и сообщил, что готов объявить джихад правительству, и что в данный момент он вооруженный находится в резиденции президента в жилом массиве поселка Амангельды. По тревоге на место выехали сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, ДКНБ. Они убедились, что вызов был ложным.

Выезд спецов обошелся бюджету примерно в 53 тысяч тенге. Дюсекеева, по его номеру телефона вычислили, и возбудили против него дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Наказание предусматривает штраф до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение, и даже лишение свободы на срок до пяти лет.

Подсудимый полностью признал вину, и хочет заключить с прокурором процессуальное соглашение. Судом на это отведено 8 дней.

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