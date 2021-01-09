«Я злостный нарушитель». Как единственная женщина оказалась в аркалыкской «зоне мясников»

Осужденная за убийство Вероника Савельева из Павлодарской области второй год отбывает наказание в одиночной камере. Туда она попала за систематические нарушения режима в женской колонии. В интервью Tengrinews.kz она рассказала, за что она отбывает срок и почему Аркалыкская тюрьма стала поворотным звеном в ее судьбе.

Эту камеру от других, пожалуй, ничего не отличает, здесь все, как и у всех, — телевизор, раковина, туалет, предметы быта и аккуратно заправленная кровать. На столе стопка исписанных листов и журналы. Словом, ни намека на то, что здесь отбывает наказание женщина. Уже второй год в этой камере Аркалыкской тюрьмы для особо опасных преступников живет 27-летняя Вероника Савельева. Но сама она предпочитает, чтобы ее называли Савели — творческий псевдоним. В места не столь отдаленные женщина попала за убийство.

«В последнее время я жила с девушкой, и так получилось, что пришел один знакомый. Он начал приставать к ней, и я устроила разборки, вытолкнув его. Затем он стал стучать по двери, я вышла с ножом в руках, хотя не собиралась убивать. Думала, он — пьяный, я — трезвая, возьму, припугну его. Началась драка, мы скатились вниз. Я предупредила, что его «завалю», но он кинулся на меня, а там три удара, увидела кровь и не смогла остановиться», — вспоминает Вероника.

Свою сексуальную ориентацию Вероника не скрывает. С 14 лет, по ее словам, она входит в ЛГБТ-сообщество. На свободе ее ждут родные и дочь, которую сейчас воспитывает бабушка. В Аркалыкскую тюрьму, где отбывают наказание педофилы, серийные убийцы и пожизненно заключенные, она попала за систематические нарушения режима в других колониях.

«Я злостный нарушитель — на зоне погуляю, надоест, я опять закрываюсь. Слишком люблю одиночество. Это мой третий лагерь, начала с Жангиза, оттуда на Чемолгане погуляла, там устроила громкое ЧП — рассекла ледорубом девочке лицо. Но они это заслужили, сами меня спровоцировали. Мне нужно было это, чтобы уехать сюда, я уже знала, что отправят в Аркалык. Ехала сюда за покоем, пацаны — это хоть какие-то понятия. Ведь женские лагеря… бабы, одним словом. Думала, здесь будет спокойнее, без всяких разговоров этих, сплетен», — рассказывает осужденная.

Жить в одиночной камере Веронике Савельевой нравится, здесь она стала заниматься творчеством. Сейчас она пишет сценарий к фильму и песни. Даже тюремного психолога ее творчество не оставляет равнодушным.

«Она любит одиночество, но в то же время ей надо высказаться, показать, на что она способна. Мы часто с ней беседуем, она рассказывает мне свои сценарии, стихи, которые посвящает маме и даже одно посвятила мне, очень приятно», — рассказала тюремный психолог Татьяна Карасевич.

Везде осужденную сопровождают женщины-конвоиры, они же проводят досмотр, чего ранее в стенах этой тюрьмы не было, ведь Вероника первая осужденная женщина, переступившая порог этого учреждения. Поэтому для Савельевой, как для женщины, в камере были созданы все условия — подключили бойлер, закупили предметы для гигиены, установили телевизор.

«Ко мне относятся здесь с уважением, рядом со мной всегда мой психолог. Татьяна Ивановна — моя вторая мама, она тот человек, благодаря которому я не ухожу в себя, ухожу только в свое творчество. Я сделала для себя здесь много выводов и собираюсь начать новую жизнь, но и старую никуда уже не дену. Прежде чем пойти на то, за что сижу здесь, теперь я сначала подумаю головой», — поделилась девушка.

Осужденная рассказала, что сожалеет о содеянном преступлении. Так, по ее мнению, никто не в праве кого-то лишать жизни. Вероника считает, что зона дала многое, в том числе и ума, ведь попала за колючую проволоку она в 20 лет. Здесь она бросила курить и занялась творчеством. Выйдя на свободу, она всерьез хочет заняться сольной карьерой и режиссурой.

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