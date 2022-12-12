Ягодки впереди: в Нацбанке рассказали, когда ждать пика инфляции в Казахстане

12 декабря председатель Нацбанка Галымжан Пирматов выступил на совещании по вопросам дальнейшего развития Казахстана с участием президента.

Выступая, Пирматов заявил, что «экономика и финансовый сектор Казахстана столкнулись с беспрецедентным шоком и развивались в условиях чрезвычайно высокой неопределенности», передает forbes.kz

— Сочетание значительного роста мировых цен на энергоносители, продовольствие и сырьевые товары с перебоями поставок усилили инфляционные процессы. Рост инфляционного давления вызвал быстрое и синхронное ужесточение денежно-кредитных условий центральных банков в мире. Агрессивное повышение ставки ФРС США привело к укреплению доллара до максимума за последние 20 лет, оказывая давление на валюты развивающихся стран, — сообщил спикер.

По словам главы Нацбанка, инфляция в Казахстане ускорилась. Годовая инфляция достигла 19,6% в ноябре 2022 года. Наибольший вклад по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1%. Непродовольственная инфляция достигла 18,6%, рост цен на платные услуги – 14,1%. Рост инфляции продолжается на фоне внешнего инфляционного давления, перестройки логистических цепочек поставок, рекордных инфляционных ожиданий, фискального стимулирования спроса и увеличения кредитования. Но, как оказалось, это еще цветочки — ягодки впереди.

— До конца года ожидается повышение инфляции до 20-21% с достижением пика в 1 квартале 2023 года, — «обрадовал» казахстанцев Пирматов. — С учетом лага воздействия принятых мер и роста реальной ставки по мере смягчения инфляционного давления в 2023 году прогнозируется снижение инфляции до 11-13%.

В условиях высоких цен на сырье в 2022 году Нацбанк ожидает переход текущего счета платежного баланса в профицитную зону и сохранение в ней за счет роста экспорта товаров из-за высоких мировых цен на нефть, металлы, уран и зерновые. В 2023 году ожидается профицит текущего счета на уровне $1,9 млрд и в 2024 году – $1,2 млрд.

Импорт товаров останется на высоких уровнях на фоне высокого спроса и фискальных расходов. В 2023-2024 годах импорт товаров превзойдет рекордные исторические значения, увеличившись в два раза по сравнению с 2016 годом. Прогнозируемое сокращение профицита в 2023-2024 годах будет обусловлено устойчивым ростом спроса на импорт.

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