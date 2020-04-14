Яйца бесплатно раздают в магазине Костанайской области

Предприниматель из Костанайской области Роза Есментаева бесплатно раздает куриное яйцо пенсионерам, малоимущим и инвалидам. Таким образом она решила поддержать людей в период ЧП, сообщает alau.kz

Магазин в селе Алтын дала Костанайского района существует с 2009 года. Директор магазина Роза Есментаева заключила договор с АО СПК «Тобол». Из стабилизационного фонда по фиксированной цене Костанайской области приобрела яйца. Совершенно бесплатно стала раздавать их людям. В одни руки можно взять 20 яиц.

По словам Розы, всего было закуплено 3600 яиц, часть их них раздадут бесплатно, а часть продадут по фиксированной и не завышенной цене.

«Планируется раздавать яйца еще в течении двух- трех дней. Еще не все местные жители знают об этом. Раздаем не только тем, кто приходит в магазин, но и развозим по домам. Стараемся поддерживать местных жителей в период ЧП, ранее раздавали бесплатно медицинские маски. Местная жительница шьет их сама»,- говорит Роза Есментаева.

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