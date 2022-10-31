Яйца и мясо птицы могут ещё сильнее подорожать в Казахстане из-за дефицита кормов

Казахстанские предприниматели жалуются на дефицит высокобелковых кормов для птицы – шрота и жмыха. По их словам, из-за проблем с кормами в стране могут подскочить цены на продукцию птицеводства – яйца и мясо птицы, сообщает НПП «Атамекен».

Проблема начала складываться ещё в сентябре. Сейчас, по словам предпринимателей, она обострилась: не хватает вагонов для транспортировки кормов. Чтобы снабжать птицеводческие хозяйства кормами и обеспечить внутренние перевозки растительного масла (шрот и жмых, которыми кормят птицу, получают при его производстве), необходимо около 300 вагонов в месяц, передает informburo.kz

Эксперты Национальной ассоциации переработчиков масличных культур Казахстана уточнили, что около 80% мощностей по переработке масличных культур сосредоточены в Восточно-Казахстанской области, а транспортировка продукции внутри страны автотранспортом нерентабельна ввиду дальнего расстояния, малой вместительности и высоких тарифов.

«Несмотря на своевременность поданных заявок со стороны предприятий, АО «Қазтеміртранс» не предоставляет крытые железнодорожные вагоны под погрузку вышеуказанных продуктов. Не согласовываются планы и со стороны КТЖ или согласовывают малое количество, вследствие чего предприниматели не исполняют план и выплачивают штрафы. Нарушение поставок влечёт за собой образование дефицита не только шрота и жмыха, но и бутилированного подсолнечного масла, что может отразиться на ценах множества социально значимых продуктов питания», – добавил председатель правления Ассоциации Ядыкар Ибрагимов.

В НПП «Атамекен» призвали транспортные компании соблюдать баланс при распределении вагонов в перевозках: на первое место должен выходить вопрос продовольственной безопасности.

«Если на полках пропадёт мясо птицы, яйцо и подсолнечное масло, то это создаст социальную напряженность. Нам бы не хотелось, чтобы логистов обвиняли в сложившейся ситуации, поэтому мы собрались, чтобы найти конструктивное решение проблемы», – отметил заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности Бауыржан Ахметаев.

Директор департамента по обеспечению перевозок АО «Қазтеміртранс» Нурлан Есембаев предложил привлечь свободные вагоны вместимостью от 64 до 66 тонн, чтобы как можно скорее решить проблему.

«Шрот тяжёлый, поэтому в заявках указывают 68 тонн. Однако не все вагоны с верхозагрузочными люками. Если, например, три вагона могут быть насыпью, четыре – в мешках. Также предлагаю проработать вопрос с другими владельцами вагонов для эффективного решения проблемы», – сказал он.

Участники встречи договорились создать оперативный штаб по решению проблем масложировой отрасли. Предприниматели смогут присылать туда данные по объёмам, необходимым к перевозке, также возможностям по перевозке кормов в мешках.

Напомним, куриные яйца в Казахстане только за одну неделю в октябре подорожали почти на 2%. В некоторых городах (например, в Костанае) цена за десяток отборных куриных яиц в магазинах у дома настолько выросла, что местным жителям приходится покупать яйца поштучно.

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