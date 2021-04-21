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Яйца, мясо, сахар — названы рекомендуемые цены на предстоящей ярмарке в Костанае

Фото из открытых источников

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Пресс-служба акимата предоставила список продуктов с указанием рекомендуемых средних цен на продовольственную продукцию. 

Ярмарка состоится в Сити-центре 24 апреля в 9.00.

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