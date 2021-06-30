Яйца могут подорожать до 1000 тенге в Казахстане

Куриные яйца могут стать еще дороже. Цена за десяток домашних, возможно, дойдет до тысячи тенге. Таковы прогнозы владельцев крестьянских хозяйств. Они жалуются: всему виной запредельная стоимость кормов. К слову, за последний год яйца и так подорожали, причем сразу на 30%. Правда, сейчас на рынке затишье. Товар с птицефабрик отпускают в среднем от 17 до 20 тенге за штуку, передает ktk.kz

Предпринимательница Кунсулу Беисова продает куриные яйца по низкой цене. Говорит, оптовая летом упала до 36 тенге. За баснословной прибылью женщина не гонится, поэтому наценка у нее минимальная.

«Оптовая цена у моих поставщиков – 36 тенге за яйцо. С птицефабрик, может быть, еще ниже, я не знаю. Я прибавляю только 2 тенге. Покупатели говорят, что видели где-то за 50-55 тенге, но я не знаю, почему. Летом всегда низкие цены. Зимой, например, было не 36, а 42 тенге», — говорит Кунсулу Беисова.

За год цены на яйца выросли сразу на 30%. Правда, за последний месяц снизились. Но только на 3. Сейчас товар отпускают с птицефабрик в среднем от 17 до 20 тенге за штуку. Соответственно, десяток стоит примерно 400. Низкие цены связаны с низким спросом. В Ассоциации яичных производителей Казахстана говорят: как только интерес покупателей возрастет, стоимость тут же снова поползет вверх.

«Это происходит каждый год. Яичная продукция имеет сезонный характер. Спрос на яйцо падает летом, в мае, в июне, в июле. Цена осенью, она, конечно, с птицефабрик будет больше, чем 30 тенге. Она должна быть выше, чем себестоимость производства яйца. То есть отпускная цена с птицефабрик – мы прогнозируем в коридоре от 35 до 40 тенге за яйцо, соответственно, на прилавке от 500 до 600. В момент падения спроса, в начале июня, цена с птицефабрики падала до 17 тенге за яйцо», — подчёркивает глава Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.

А вот в супермаркетах цены сложно назвать низкими. В среднем самый недорогой десяток казахстанских яиц обойдется в 465 тенге. И это еще не предел. Ценник доходит и до 525. К слову, в этом году производители получили чуть меньше 2 миллиардов яиц. Это примерно на 13% меньше, чем годом ранее. Серьезные потери, объясняют эксперты, связаны с птичьим гриппом, который бушевал в Казахстане в конце 2020-го. Пало около 2 миллионов птиц. Тогда производство полностью приостановили на пяти птицефабриках. Прогнозы владельцев крестьянских хозяйств неутешительны. Юлия Барсукова рассказывает: кур в этом году пришлось забить. Всему тому виной подорожавшие корма. Денег на закуп не хватило. Предпринимательница уверена: коллеги постараются компенсировать большие затраты.

«Корма – если позапрошлый год 100 тенге, прошлый год – 200, в этом году – 360 тенге за килограмм. Несушка съедает за все время 4-5 килограммов. На ценах, мне кажется, очень отразится и на 70% поднимется, потому что корма поднялись на 100%. Домашнее яйцо будет до 1000 тенге доходить, фабричное – возможно, 700», — сообщила глава крестьянского хозяйства Юлия Барсукова.

Птицеводы просят власти повлиять на стоимость кормов. Говорят, что если ситуация не изменится, крестьянские хозяйства будут закрываться одно за другим. Это может спровоцировать дефицит. Ну и, как следствие, подорожание.

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