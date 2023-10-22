Яйца рекордно подорожали в Казахстане всего за неделю

Рост цен на социально значимые продукты питания продолжается, однако сильнее всего взлетела стоимость яиц первой категории – сразу на 1,4% за неделю. Что происходит с ценами, узнали журналисты NUR.KZ.

На прошлой неделе уже фиксировалось подорожание социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ).

Напомним, именно в период с 3 по 10 октября впервые за несколько месяцев аналитики зафиксировали рост цен на основные продукты питания. Согласно данным Бюро национальной статистики, прошедшие 7 дней октября также продолжили эту тенденцию, и продукты подорожали еще на 0,1% за неделю. Однако здесь есть свои рекордсмены. Например, сильно подорожала мука первого сорта – на 1,4%.

Стоит отметить, что рост цен на нее фиксировался также в конце сентября, а до этого ее стоимость или снижалась, или просто стояла на месте.

Источник: Бюро национальной статистики

Также сильно взлетели в цене яйца первой категории – сразу на 1,4%. Как отмечают аналитики Data Hub, это рекордный прирост, которого не было как минимум с ноября 2022 года. Причем в региональном разрезе также есть свои города-рекордсмены. Особенно сильно яйца подорожали в Атырау – сразу на 8,2% за неделю. Заметный прирост в Актобе – 4,4%, в Жезказгане – 3,3% и Кызылорде – 3,1%. В Алматы цены выросли на 1%, в Шымкенте – на 0,5%, а в Астане они за последнюю неделю не изменились.

Как объяснили аналитики, цены на яйца в Атырау растут на фоне стремительного падения производства – по итогам 9 месяцев 2023 года оно «рухнуло» сразу на 73%. «Все дело в сложностях, которые переживает единственная городская птицефабрика.

Там сетуют, что проблемы преследуют их с самой пандемии. Яйца в регион, тем временем, везут из других регионов и из России, а с импортом из РФ сейчас непросто, говорят в городе. Как видно, все это начинает сказываться на ценах», – объяснили аналитики. Между тем в годовом разрезе продукты из категории СЗПТ подорожали на 5,5% за год, а яйца первой категории – сразу на 13%.

Впрочем, еще сильнее выросли цены на белокочанную капусту (на 66,9% за год), рис (на 45,7%), морковь (на 21,3%) молоко (на 16,7%), кефир (на 16,1%) и масло (на 14,1%). Рост цен негативно сказывается на благосостоянии населения. Напомним, ранее стало известно, что казахстанцы за год стали больше тратить денег на меньший объем продуктов.

«@Илья Манаев»

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