Яйца в Казахстане станут меньше и дешевле

На портале «Открытые НПА» появился проект постановления Министерства сельского хозяйства РК, в котором сообщается об изменении списка социально значимых продуктов питания.

Ведомство предлагает изменить условия реализации яиц, передает inbusiness.kz.

Яйца, как следует из документа, станут меньше. Сейчас при расчете используются яйца категории С1, теперь их могут заменить на категорию С2.

Приводится объяснение: яйцо С2 дешевле, чем С1. Если постановление вступит в силу, в социальной корзине будет присутствовать яйцо С2.

«Доля объемов производства яйца С2 позволяет закрыть потребность социальным слоям населения», — написано в проекте.

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