Ямы, грязь, вода. Весна пришла в Костанай

Костанайцы столкнулись с весенними проблемами. В первую очередь это ямы на дорогах, грязь и вода, стоящая на небольших улицах, передает alau.kz

Валентина Ивановна с улицы Красный Кузнец больше не боится паводков. После нашего февральского новостного сюжета об огромных сугробах рядом с ее домом, волонтеры приехали и почистили двор. Работали молодые ребята три часа и за это время очистили прилегающую территорию. Теперь пенсионерка вспоминает их с благодарностью.

«Привезли мне цветы, коробку конфет «Птичье молоко». Много человек их пришло, сразу много почистили. Так что спасибо большое, благодарю вас,»- поблагодарила Валентина Щербакова, жительница улицы Красный кузнец.

Но другим героям новостей повезло меньше. Например, жителям нечетной Станционной. Хоть они и дождались снегоуборочную технику, но с наступлением весны, говорят люди, коммунальщики о них вновь забыли. Внимание обращают на улицу Химиков. А ведь у «нечетных» проблем не меньше — вокруг непролазная грязь. Нужен трактор.

улица Станционная

«Сейчас опять мы видим, что работы ведутся день и ночь. Улицу соседнюю всю почистили, от ворот убирали, а к нам опять – наши два дома, тоже самое, никак не доедут. Но мы видим, что работы идут. Ждем, может и к нам приедут. А так опять машины проехать не могут. Вода во двор идет,»- огорчается жительницы улицы Станционная в Костанай-2 Екатерина Долгополова.

А вот к жителям Железнодорожной улицы вообще никто не приезжал, чтобы убрать снег зимой. Причем, по признанию местных жителей, это длится уже 20 лет. В итоге этой весной дома подтопило. В одном из них даже обвалилась штукатурка на стенах. Сейчас большая вода ушла, но пройти пешком все также довольно сложно. В прочем есть место и другому беспокойству. Источник питьевой воды под угрозой.

улица Железнодорожная

«Сейчас вот это растает, и как мы будем набирать воду? Вот эта вся грязная талая вода сюда идет — в колодец, который мы пьем. А больше у нас нигде нет воды. Вот такая вот история,»- поделилась Елена Юдина, жительница улицы Железнодорожная.

А на улице Шипина история другая, не менее запоминающаяся. Осенью тут поменяли канализацию, а придать дороге прежний вид забыли. Зимой это еще можно было терпеть, но весной ситуация резко поменялась.

улица Шипина

«Я вот на своей машине выехать вообще не могу. Трубы поменяли, канализацию эту уложили. Сейчас провалилось здесь на углу все. Вообще невозможно ездить. У нас вот такой слой солончака. Я вот на сына машине кое-как выехал. На своей я выехать не могу,»- рассказал житель улицы Шипина Алексей.

Таких историй в городе наберется довольно много. Практически у каждого жителя своя боль, которая весной становится острее. Взять хотя бы улицу Каирбекова. Всё новые ямы на дороге появляются каждую весну.

улица Каирбекова

«Эта дорога вообще плохая. Машины, автобусы кое-как едут. Поэтому тут вообще кошмар дороги,»- сказала жительница улицы Каирбекова Елена.

Вопросы у горожан есть и к другим улицам, а точнее к результатам проводимых на них ремонтных работ.

«Бородина. Вот закрыли ее. На три дня сказали, а уже две недели можно сказать будет она закрыта. Считайте, сделали — и все, асфальт уплыл,»- делится один из костанайцев.

«На Валиханова положили свежий асфальт и обложили его лежачими полицейскими. Ездить вообще невозможно. Что раньше была плохая дорога – ездили 20 километров в час, что мы сейчас по хорошему асфальту тоже 20 километров в час,»- рассказал городской автолюбитель.

Насколько изменятся дороги в 2020-м, точно не могут сказать пока даже в ЖКХ. Его сотрудникам еще предстоит в апреле оценить качество прошлогоднего ремонта. И только потом делать выводы. Прийти с проверкой обещают и на улицу Шипина. Чтобы решить остальные весенние проблемы талых вод и грязи, обращаться придется все также в центр «iKomek» по номеру 109 и ждать, когда на заявки среагируют.

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