Ямы на отремонтированной дороге обнаружили костанайцы

С наступлением тепла, жители улицы Шипина обнаружили посреди своей новой дороги ямы. Об этой улице мы рассказывали уже не раз, местные жители неоднократно жаловались на то, что в межсезонье утопают в грязи. В прошлом году проблему решили, здесь появился тротуар и долгожданный асфальт.

Сейчас, здесь образовались ямы, и это уже не первый такой случай. В августе 2023 года на новой дороге асфальт уже проваливался. Тогда виной всему стал сезон обильных осадков. Однако, ситуацию решили уже к сентябрю. Индивидуальная предпринимательница Сауле Ермагамбетова работает в этой части города уже 30 лет. Женщина рассказывает, что состояние дорог по улице Шипина оставляет желать лучшего.

«Сейчас сделали асфальт в прошлом году. Хорошо сделали, все. А до этого делали целое лето канализацию, и мне кажется, они что-то неправильно сделали, все проваливается. Вот, просто провал, дырка, и оттуда идет канализация. Вот тут провал — канализация. Там, в 3-4 местах проваливается и канализационная вода, вот эта вот грязь вытекает наружу»,- говорит жительница дома Сауле Ермагамбетова.

Как рассказали представители коммунального предприятия «Костанай-су», зимой на этом месте была авария на водопроводе, которую они устранили. И только сейчас могут приступить к устранению её последствий, то есть к благоустройству участка.

«С наступлением теплого времени года мы начинаем делать благоустройство, то есть подсыпаем по мере необходимости, следим за этими всеми местами. У нас примерно чуть больше 50 раскопок за это время произошло по городу. Мы ежедневно их объезжаем и подсыпаем. Как вы видите, сейчас бригада подъедет, трактор на месте, сейчас мы немного подровняем, чтобы более-менее люди проходили и будем дальше следить, более-менее, когда подсохнет мы будем класть брусчатку», — объяснил главный инженер ГКП «Костанай-Су» Сергей Кривошеев.

Однако, один из жителей улицы считает, что подрядчик, который укладывал асфальт в прошлом году изначально допустил ошибки в строительстве.

«Они насыпали, а воде, где легче, асфальт то вот, а здесь земля. Они на эту землю просто насыпали «крошку», а воде куда легче идти? Она через «крошку» вот эту подмывает. Вода туда уходит и брусчатка валится», — говорит житель дома Владимир Абрамов.

Главный инженер «Костанай-су» не обозначил сроки, когда ямы будут заделаны. Работы проведут, когда участок подсохнет.

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