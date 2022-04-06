Ямы, выбоины, разметка. Дорожников оштрафовали на 2 миллиона тенге в Костанайской области

Костанайские полицейские начали комплексное весеннее обследование автомобильных дорог республиканского и областного значения.

В этом году за неудовлетворительное содержание дорог привлечены к ответственности 68 должностных лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила более 2 млн тенге.

Стражи порядка выявляют дефекты дорог: ямы, выбоины, просадки, а также недостатки технических средств регулирования дорожного движения — это дорожные знаки, светофоры, разметка.

«В связи резким потеплением, на дорогах образуются аварийно-опасные места. В настоящее время полицейскими проводится работа по противопаводковым мероприятиям. Совместно с коммунальными службами усилена работа по беспрепятственному пропуску талой воды через системы ливневых канализаций, проводится откачка воды с затопленных участков. В эти дни ограничено движение транспортных средств автодороге областного значения Аулиеколь-Жалдама», — рассказывает заместитель начальника Управления административной полиции ДП области подполковник Аслан Балгабаев.

В полиции отмечают, что за 3 месяца 2022 года сотрудниками отдела дорожно-технической инспекции Костанайской области проведено более 800 обследований автодорог общего пользования, протяженностью более 6000 км. По итогам проведенных обследований в местные исполнительные органы и собственникам дорог выдано более 800 предписаний на устранение выявленных недостатков.

В местные исполнительные органы направлено 69 информационных писем с предложениями по улучшению организации дорожного движения. Это установка светофоров, строительство надземных и подземных пешеходов, строительство транспортных развязок, мостов и путепроводов.

Все ремонтные работы в текущем году начнутся с наступлением благоприятных погодных условий и установившейся плюсовой температуры. Обеспечение безопасности участников дорожного движения на автодорогах области находится на постоянном контроле департамента полиции Костанайской области.

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