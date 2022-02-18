Январские события: Минздрав озвучил число несовершеннолетних пострадавших

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауыржан Байсеркин озвучил количество пострадавших несовершеннолетних детей во время январских событий, передает Tengrinews.kz.

По его словам, за весь период ЧП в медорганизации за помощью обратилось 2740 пострадавших. Из них амбулаторную помощь получили 1843 человека, госпитализировано 897 человек. На сегодня, по его словам, выписан 891 пациент.

«Умерших в медорганизациях 177 человек. На сегодня в стационарах продолжают лечение шесть человек. Три пациента в Алматы и Кызылорде, один из них в тяжелом состоянии, у него пулевое ранение, и он продолжает лечение. По трем регионам нашей страны, где пострадали несовершеннолетние дети. Двое погибли от пулевого ранения в Алматы, 7 госпитализированы с различными огнестрельными ранениями. Из них четверо несовершеннолетних в Алматы, двое в Алматинской области и один в Жамбылской области. Также одна беременная пострадала от распыления газа в Алматинской области», — сообщил Байсеркин на брифинге в СЦК.

В целом, по его словам, за этот период были нападения на 20 объектов здравоохранения. Из них пять — это стационары, один объект ПМСП, 14 аптек, которые находятся в Алматы.

«У нас пострадало за этот период 7 медработников, из них пять в Алматы и по одному в Шымкенте и Алматинской области. Было повреждено 46 машин скорой помощи. Наибольшее их количество приходится на город Алматы — 32 авто, и четыре авто не подлежат ремонту. В период ЧП для обеспечения достаточного объема крови из столицы в республиканский центр крови города Алматы было доставлено порядка 360 доз крови для создания резерва на случай дальнейшего осложнения ситуации», — сообщил Байсеркин.

По его словам, совместно с МВД были приняты экстренные меры по круглосуточной охране лекарств на крупных складах «СК-Фармации» в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Актобе. Поскольку именно там, как уточнил спикер, хранятся почти все медикаменты, входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, а также хранятся наркотические и психотропные вещества.