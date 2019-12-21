Ярмарка декоративно-прикладного творчества пройдет в Костанае

В Костанае пройдет новогодняя ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно- прикладного творчества, сообщает alau.kz

Она пройдет с 18 по 24 декабря в период с 18:00 до 20:00. Ярмарка расположится в пешеходной части проспекта Аль-Фараби, недалеко от акимата и новогодней елки.

В нарядных прилавках можно будет увидеть необычные сувениры и подарки, сделанные своими руками.

Костанайцы смогут не только полюбоваться авторскими работами, но и приобрести эксклюзивные подарки к Новому году для себя и своих близких.