С 27 по 28 сентября 2025 года на территории всей страны пройдут региональные сельскохозяйственные ярмарки с участием отечественных товаропроизводителей, сообщает Министерство торговли и интеграции.

На ярмарке аграрии предложат разнообразие мясной, рыбной, молочной, бакалейной продукции, а также овощей и фруктов. Вся продукция реализуется напрямую от фермеров, что способствует как повышению доступности продовольствия, так и поддержке отечественного производителя, сообщает ведомство.

График проведения:

— в городах Астана и Алматы 27 и 28 сентября (суббота и воскресенье);

— в других регионах только 27 сентября (суббота).

Адреса проведения ярмарок:

В Астане ярмарка будет проходить в ТЦ «Keruen Joly» (шоссе Алаш, 35). Кроме того, в эти выходные на парковке ипподрома «Казанат» (шоссе Каркаралы, 1) состоится региональная сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Алматинской, Мангистауской областей и области Жетысу.

В Алматы ярмарки пройдут по разным адресам: на пересечении улиц Гоголя и Масанчи (Алмалинский район), в микрорайоне Казахфильм (Бостандыкский район), на проспекте Абая, угол улицы Утеген батыра (Ауэзовский район), в микрорайоне Мадениет (Алатауский район), на пересечении улиц Мендекулова и Бектурова (Медеуский район), а также в микрорайоне Кулагер, улица Серикова, 2 (Жетысуский район).

В Шымкенте мероприятия состоятся на стоянке Центрального стадиона имени Кажымукана, в микрорайоне «Нурсат-2» между школой гимнастики имени А. Юсупова и мечетью имени Сейтжан Кари, а также перед торговым рядом «1000 мелочей».

В Акмолинской области ярмарка будет проводится по адресу Толеу Сулейменова, 2д (Жібек жолы базары).

В области Абай в городе Семей на улице Северный промузел, 2/55 в ТЛЦ «Северный».

В Актюбинской области ярмарка будет организована в городе Актобе по адресу Едіге батыр, 18, на коммунальном рынке «Табыс».

В Алматинской области в городе Конаев, рынок «Алға», улица Курылысшысы, 1В/2Б.

В Атырауской области ярмарки пройдут в микрорайоне Жилгородок перед стадионом «Мунайши», а также на улице Кенжебай Маденова, 1а/1 в коммунальном рынке «Сарайшык».

В Восточно-Казахстанской области в ОРЦ «Алтай» в городе Усть-Каменогорск на улице Жибек жолы, 44.

В Жамбылской области в городе Тараз на проспекте Жамбыла, 18д, на автостоянке рядом с Социальным рынком.

В области Жетысу в Талдыкоргане по адресу улица Желтоксан, 19/5 («Социальный рынок»), а также в микрорайоне Жастар, 66 в ТОО АПК «Жерұйық Талдыкорган» (коммунальный рынок). Кроме того, ярмарки проходят в Панфиловском районе (г. Жаркент, ул. Головацкого, 143/5, Центральный рынок), Каратальском районе (г. Уштобе, ул. Адрахман Акына, 53, Центральный рынок), Алакольском районе (г. Ушарал, ул. Молдагулова, 82, ИП «Бек»), Коксуский район (с. Балпык Би, ул. Амангелды, 31, универсальный рынок ТОО «Шаған»), Аксуский район (п. Жансугуров, ул. Кабанбай батыра, 47, Центральный рынок), Ескельдинский район (п. Карабулак, ул. Мамбетова, 2, Центральный рынок) и в городе Текели (ул. Ауэзова, рынок ТОО «Руал»).

В Западно-Казахстанской области ярмарки пройдут в Уральске на улице М. Ихсанова (отрезок от проспекта Назарбаева до улицы Курмангазы), а также в посёлке Зачаганск перед торговым домом «Жангирхан».

В Карагандинской области ярмарки пройдут в Каркаралинском районе (ул. Аубакирова, 49), в Саранском районе (ул. Жамбыла, 71Б), в Приозерске (Малая площадь, ул. Кисунько, напротив магазина «Электрон»), в Осакаровке (коммунальный рынок по ул. Достық, 46, а также в посёлке Молодежный по ул. Мира, 30), в Караганде (ТРЦ «Global City», 134-й учетный квартал, стр. 921), в Шахтинске (ул. Казахстанская, 101/3, территория коммунального павильона) и в Темиртау (70 квартал, ТФЦ «Экспресс»).

В Костанайской области в Рудном (рынок «Центральный») и в Костанае (рынок «Саяхат»).

В Кызылординской области в Кызылорде на Левом берегу, в «Коммунальном рынке».

В Мангистауской области в Актау, 26-й микрорайон, на автостоянке медицинского центра «Қасиет».

В Павлодарской области ярмарки состоятся на фермерском рынке «Жайлау» в Павлодаре, на фермерском рынке «СарыАрка» в Аксу, на рынке «Народный» в Экибастузе, а также в десяти сельских районных центрах: село Актогай (Актогайский район), село Железинка (Железинский район), село Баянаул (Баянаульский район), село Иртышск (Иртышский район), село Тереңкөл (район Тереңкөл), село Аққулы (район Аққулы), город Павлодар (Павлодарский район, ул. Торговая, 2а), село Көктөбе (Майский район), село Успенка (Успенский район), село Щербакты (Щербактинский район).

В Северо-Казахстанской области ярмарки состоятся в Петропавловске: на коммунальном рынке «Кызылжар Акбастау» (ул. Назарбаева, 69), рынке «Алтын Арман» (ул. Астана, 30а) и рынке «Дария» (ул. Бостандыкская, 22а).

В области Улытау они пройдут в Жезказгане (ул. Сейфуллина, 12, Центральный рынок «Нарық») и в Сатпаеве (ТРЦ «Светофор», ул. Улытауская, 85).

