Новый государственный ясли-сад №40 в микрорайоне Аэропорт в Костанай начал полноценную работу после почти полугодового простоя. Учреждение открыли в июле прошлого года, однако зачисление детей стартовало лишь в конце декабря.

Причина задержки — несоответствие санитарным нормам

Запуск образовательного процесса был отложен из-за того, что потолки в здании не соответствовали установленным требованиям. Санэпидемиологическая служба не выдавала заключение до устранения нарушений. После того как подрядчик устранил замечания, детский сад начал функционировать в полном объёме.

Сколько детей и групп работает сегодня

По словам заведующей ясли-садом №40 Вера Абитова, детский сад рассчитан на 280 мест. Здесь функционируют 16 групп: 12 — с государственным языком обучения и 4 — с русским. Сейчас учреждение посещают 190 детей, свободными остаются 13 мест, которые, как ожидается, будут заняты в ближайшее время.

Первый государственный детсад в микрорайоне

Ясли-сад стал первым государственным дошкольным учреждением в этой части города. Трёхэтажное здание оснащено новой мебелью, выполнен свежий ремонт, стены оформлены яркими рисунками. В целях безопасности установлено 130 камер видеонаблюдения, работает тревожная кнопка.

Современное оснащение и условия для развития

Детский сад оборудован интерактивными столами, панелями, LED-экраном в актовом зале. Созданы условия для всестороннего развития детей. Приём осуществляется с двух лет, питание организовано пять раз в день. Работают музыкальный, хореографический и актовый залы, кабинеты логопеда и психолога. В учреждении трудятся 75 специалистов.

Мнение педагогов и родителей

Воспитатель казахской группы Гулшат Касенова отмечает, что открытие нового детского сада стало важным событием для микрорайона, а родители довольны условиями и оснащением учреждения.

Очередь в детсады значительно сократилась

В городском отделе образования сообщили, что в прошлом году в Костанае также открылся государственный детский сад в микрорайоне Юбилейный. Кроме того, в 2025 году в областном центре внедрён пилотный проект по ваучерному финансированию дошкольного образования. Благодаря этому и открытию новых учреждений очередь в детские сады сократилась с почти 5 тысяч детей в апреле прошлого года до 350 малышей сегодня.

