Новый государственный ясли-сад №40 в микрорайоне Аэропорт в Костанай начал полноценную работу после почти полугодового простоя. Учреждение открыли в июле прошлого года, однако зачисление детей стартовало лишь в конце декабря.
Причина задержки — несоответствие санитарным нормам
Запуск образовательного процесса был отложен из-за того, что потолки в здании не соответствовали установленным требованиям. Санэпидемиологическая служба не выдавала заключение до устранения нарушений. После того как подрядчик устранил замечания, детский сад начал функционировать в полном объёме.
Сколько детей и групп работает сегодня
По словам заведующей ясли-садом №40 Вера Абитова, детский сад рассчитан на 280 мест. Здесь функционируют 16 групп: 12 — с государственным языком обучения и 4 — с русским. Сейчас учреждение посещают 190 детей, свободными остаются 13 мест, которые, как ожидается, будут заняты в ближайшее время.
Первый государственный детсад в микрорайоне
Ясли-сад стал первым государственным дошкольным учреждением в этой части города. Трёхэтажное здание оснащено новой мебелью, выполнен свежий ремонт, стены оформлены яркими рисунками. В целях безопасности установлено 130 камер видеонаблюдения, работает тревожная кнопка.
Современное оснащение и условия для развития
Детский сад оборудован интерактивными столами, панелями, LED-экраном в актовом зале. Созданы условия для всестороннего развития детей. Приём осуществляется с двух лет, питание организовано пять раз в день. Работают музыкальный, хореографический и актовый залы, кабинеты логопеда и психолога. В учреждении трудятся 75 специалистов.
Мнение педагогов и родителей
Воспитатель казахской группы Гулшат Касенова отмечает, что открытие нового детского сада стало важным событием для микрорайона, а родители довольны условиями и оснащением учреждения.
Очередь в детсады значительно сократилась
В городском отделе образования сообщили, что в прошлом году в Костанае также открылся государственный детский сад в микрорайоне Юбилейный. Кроме того, в 2025 году в областном центре внедрён пилотный проект по ваучерному финансированию дошкольного образования. Благодаря этому и открытию новых учреждений очередь в детские сады сократилась с почти 5 тысяч детей в апреле прошлого года до 350 малышей сегодня.
44 человека размещены в пункте обогрева из-за ограничения движения в Костанайской области
Информация для студентов Костанайской области
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.