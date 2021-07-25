О явке избирателей на выборы сельских акимов

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями по состоянию на 12.00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 43,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки.
В том числе:
|
Наименование района, города
|
|
%
|
Алтынсаринский
|
—
|
43,3
|
Амангельдинский
|
—
|
43,6
|
Аулиекольский
|
—
|
48,6
|
Денисовский
|
—
|
42,8
|
Джангельдинский
|
—
|
45,5
|
Житикаринский
|
—
|
48,5
|
Камыстинский
|
—
|
45,0
|
Карабалыкский
|
—
|
42,2
|
Карасуский
|
—
|
43,8
|
Костанайский
|
—
|
39,9
|
Мендыкаринский
|
—
|
44,6
|
Наурзумский
|
—
|
46,8
|
Сарыкольский
|
—
|
36,2
|
район Б.Майлина
|
—
|
43,8
|
Узункольский
|
—
|
44,4
|
Федоровский
|
—
|
44,4
|
г.Аркалык
|
—
|
48,0
|
г.Лисаковск
|
—
|
53,8
|
г.Рудный
|
—
|
20,3
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