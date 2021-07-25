О явке избирателей на выборы сельских акимов

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями по состоянию на 12.00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 43,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе:

Наименование района, города % Алтынсаринский — 43,3 Амангельдинский — 43,6 Аулиекольский — 48,6 Денисовский — 42,8 Джангельдинский — 45,5 Житикаринский — 48,5 Камыстинский — 45,0 Карабалыкский — 42,2 Карасуский — 43,8 Костанайский — 39,9 Мендыкаринский — 44,6 Наурзумский — 46,8 Сарыкольский — 36,2 район Б.Майлина — 43,8 Узункольский — 44,4 Федоровский — 44,4 г.Аркалык — 48,0 г.Лисаковск — 53,8 г.Рудный — 20,3

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