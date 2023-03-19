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  3. Явка на выборах в Мажилис в Казахстане составила 14,21%

Явка на выборах в Мажилис в Казахстане составила 14,21%

На 10:10 бюллетени получили 14,21% от общего количества граждан, включенных в списки, говорится в информации ЦИК РК 19 марта, сообщает Zakon.kz.

В том числе:

1.         по Абайской области – 15,13%

2.         по Акмолинской области – 15,61%

3.         по Актюбинской области – 12,44%

4.         по Алматинской области – 15,32%

5.         по Атырауской области – 12,94%

6.         по Западно-Казахстанской области – 12,96%

7.         по Жамбылской области – 16,54%

8.         по Жетысуской области – 15,93%

9.         по Карагандинской области – 16,31%

10.       по Костанайской области – 16,23%

11.       по Кызылординской области – 12,64%

12.       по Мангистауской области – 12,36%

13.       по Павлодарской области – 16,49%

14.       по Северо-Казахстанской области – 15,93%

15.       по Туркестанский области – 15,62%

16.       по Улытауской области  – 16,38%

17.       по Восточно-Казахстанской области – 16,11%

18.       по городу Астана – 13,58%

19.       по городу Алматы – 8,51%

20.       по городу Шымкент – 12,57%

явкаФото: ЦИК РК

Дальнейшая информация о явке граждан на участки будет представлена в 12:10, 14:10, 16:10, 18:10 и 20:10 по времени столицы.

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