Областная избирательная комиссия озвучила итоги выборов сельских акимов. Явка на выборы в Костанайской области составила — 84,4%. Жалоб, замечаний, заявлений от избирателей и наблюдателей в ходе проведения выборов не поступало. Из 88 самодвиженцев подавших свою кандидатуру — 7 человек избрали акимами, а большая часть выбранных акимов были выдвинуты политическими партиями.

Стали известны итоги первых в истории Независимого Казахстана выборов сельских акимов. Явка избирателей на выборы по области достаточно высокая это — 84,4%. Большая часть избранных акимов были выдвинуты политическими партиями, 52 акима выбрали от партии Nur Otan,и по 2 от партии Адал,Ауыл и Акжол, а из 88 самовыдвиженцев акимами стали — 7 человек. А также сельскими акимами избрали 8 женщин.

«Из избранных 65 акимов — 56 являются государственными служащими, в том числе 48 акимов выбраны повторно на конкретный избирательный сельский округ свой, 3 являются акимами других сельских округов, баллотировались в другой сельский округ, 2 избранных являются представителями коммерческих организаций, 4 работники бюджетных организаций, 1 аким временно не работал», — сообщил председатель областной избирательной комиссии Александр Малашко.

В период проведения выборов работал 881 член участковых избирательных комиссий. За соблюдением выборного законодательства при организации проведения голосования наблюдали 207 представителей политических партий, 279 общественных и некоммерческих организаций. Наблюдали за выборами и работники Центра непартийного наблюдения, главная цель которого, проявлять строгую политическую непредвзятость, фиксировать нарушения, оказывать содействие проведению честных выборов. Кстати, все наблюдатели прошли необходимое обучение.

«Эти выборы прошли на высоком уровне. По области ни от наших наблюдателей, ни от наблюдателей других организаций не выявлено никаких явных нарушений, каких-то составленных актов не было. Мы знаем, какая ситуация по стране. Если говорить об основных целях и задачах наблюдателей контроль над тем, чтобы не нарушался избирательный процесс»,-рассказал руководитель КОФ «Центр непартийного наблюдения»

Теперь же выборы сельских акимов будут проводиться на постоянной основе. Одна из причин, по которой могут назначаться выборы — это досрочное прекращение полномочий, и истечение срока полномочий. Аким сельского округа избирается на 4 года, но не более 2 раз подряд.

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