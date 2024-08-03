ЭЦП будут выдавать по-новому в Казахстане

Председатель Комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов в СЦК объяснил, почему в Казахстане хотят запретить выдавать ЭЦП на флешке, передает BaigeNews.kz.

«Мы хотим рассмотреть вопрос по отказу в выпуске ЭЦП на файловых носителях. Сейчас активно развивается биометрическая идентификация, то есть это облачное ЭЦП, также очень надежным является токены, неотчуждаемые носители, из которых невозможно извлечь ЭЦП», — сообщил Руслан Абдикаликов.

Он объяснил суть планируемого шага.

«На заре цифровизации в нашей стране самым простым способом, который позволял бы массово охватить всех наших граждан и обеспечить их цифровыми электронными подписями, являлась как раз выдача ЭЦП на файловых носителях. Но этот способ, как мы видим сейчас, наименее безопасный. Соответственно мы хотим прекратить процедуру выдачи ЭЦП на файловых носителях», — резюмировал Руслан Абдикаликов

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