ЭЦП за деньги. Сотрудников костанайских ЦОНов накажут за рекомендацию обратиться к ИП

В редакцию alau.kz обратилось несколько костанайцев, которые сообщили, что при посещении ЦОНа в Костанае, сотрудники центра предлагали им обратиться за той или иной услугой в компанию, которая помогает людям открыть, к примеру, ЭЦП за деньги. Стоимость 2900 тенге.

PR-менеджер филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярослава Богатырева, прокомментировала данный факт.

«Что же касается деятельности ИП, оказывающих платные услуги по получению документов, сервисов, сведений. Действительно, они имеют место быть. Работали они и до введения нового формата работы костанайских ЦОНов. Информацию о том, что отдельные сотрудники костанайских ЦОНов позволили себе рекомендовать деятельность ИП, принята во внимание. Беседа с сотрудниками городских отделов проведена. Проводится проверка. Будут приняты необходимые меры. В том числе, дисциплинарного характера. Если возникнут аналогичные случаи, то информацию можно предоставить лично мне по номеру 8 707 128 88 01. Напомню, что в секторах самообслуживания, о которых я говорила раннее, оформление услуг через портал электронного правительства бесплатно», — пояснила Ярослава Богатырева.

Вместе с тем в пресс-службе напомнили, что 11 мая ЦОНы Костанайской области возобновили работу. При этом в Костанае ЦОНы заработали в новом формате. Что это значит? Теперь в ЦОНах можно получить только «бумажные» услуги или пакет готовых документов по услугам, заказанным через портал электронного правительства. Все услуги, которые и оформляются, и получают на портале, через телеграмм бот EgovBotKz2.0 через приложение eGov mobile, в ЦОНах Костаная больше недоступны. Их граждане должны получать самостоятельно. Исключение составляют три категории граждан: пенсионеры, многодетные матери и инвалиды. Для них работает отдельное окно, в котором они могут получить все госуслуги, которые предоставляются через госкопорацию.

Если есть вопросы по работе ЦОНов, а так же по получению госуслуг на портале электронного правительства, то необходимо обратиться за помощью в республиканский колл-центр 1414. Получать услуги можно самостоятельно, а так же в секторах самообслуживания. Таких в Костанае шесть. В Центре быстрого реагирования iKomek (ул. Пушкина, 98), в здании Центра миграционных услуг (адрес: Тәуелсіздік,114). Помимо этого открыты сектора самообслуживания в архивах региона: в государственном архиве Костанайской области (ул. Майлина 2/6 и пр. Тәуелсіздік, 82) и Костанайском городском государственном архиве (ул. Гоголя, 111). Открыт сектор и в ЦПП филиала Нацпалаты предпринимателей (пр.Аль-Фараби, 116).

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