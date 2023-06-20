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Эффект присутствия. На каких авто теперь будут следить за нарушителями полицейские Костанайской области?

Фото с сайта polisia.kz

Эффект “постоянного присутствия на дорогах” внедряют костанайские полицейские, передает Polisia.kz.

Служебные автомобили полицейских будут следить за правонарушениями на дорогах. Речь идет не о специализированных авто, оснащенных сигнальными маячками и цветографическими схемами, а об обычных служебных автомобилях. Этот метод внедряется для большего эффекта присутствия полиции. Наличие патрульных полицейских машин, несомненно, дисциплинирует водителей. Но теперь им нужно помнить и о том, что  в обычном служебном автомобиле может быть установлено специальное фиксирующее оборудование “скрытого надзора за дорожным движением”. Суть нового метода в том, что в потоке машин специальное устройство фиксирует в режиме “реального времени” каждое нарушение ПДД. После чего, фото и видео доказательства, передаются ближайшему наряду полиции, который принимает процессуальное решение по существу нарушения.

«За неделю работы по новому методу выявлено около 100 нарушений ПДД, более 70% из них касались превышения скоростного режима. Также такой метод патрулирования успешно позволяет выявлять и фиксировать практически все нарушения ПДД, в том числе дорожной разметки, и водителей, которые не пропускают пешеходов. В настоящее время в Костанае оборудовано несколько таких автомобилей. Пока данный метод действует в качестве пилота в областном центре. После успешного апробирования его на улицах города, такие автомобили будут курсировать по дорогам области. Призываем водителей не нарушать ПДД, быть предельно внимательными на дорогах», — отметил первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

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