Эффект присутствия. На каких авто теперь будут следить за нарушителями полицейские Костанайской области?

Эффект “постоянного присутствия на дорогах” внедряют костанайские полицейские, передает Polisia.kz.

Служебные автомобили полицейских будут следить за правонарушениями на дорогах. Речь идет не о специализированных авто, оснащенных сигнальными маячками и цветографическими схемами, а об обычных служебных автомобилях. Этот метод внедряется для большего эффекта присутствия полиции. Наличие патрульных полицейских машин, несомненно, дисциплинирует водителей. Но теперь им нужно помнить и о том, что в обычном служебном автомобиле может быть установлено специальное фиксирующее оборудование “скрытого надзора за дорожным движением”. Суть нового метода в том, что в потоке машин специальное устройство фиксирует в режиме “реального времени” каждое нарушение ПДД. После чего, фото и видео доказательства, передаются ближайшему наряду полиции, который принимает процессуальное решение по существу нарушения.

«За неделю работы по новому методу выявлено около 100 нарушений ПДД, более 70% из них касались превышения скоростного режима. Также такой метод патрулирования успешно позволяет выявлять и фиксировать практически все нарушения ПДД, в том числе дорожной разметки, и водителей, которые не пропускают пешеходов. В настоящее время в Костанае оборудовано несколько таких автомобилей. Пока данный метод действует в качестве пилота в областном центре. После успешного апробирования его на улицах города, такие автомобили будут курсировать по дорогам области. Призываем водителей не нарушать ПДД, быть предельно внимательными на дорогах», — отметил первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

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