Эффективны ли видеокамеры на мусорных площадках в Костанае?

20 организаций и больше десятка горожан смогли привлечь к ответственности за мусор, оставляемый ими за пределами мусорных площадок, передает alau.kz

Жительница дома по улице Каирбекова обратилась к нам с просьбой показать свой двор. Вместо чистоты и порядка здесь оказалось настоящее царство мусора.

Двор по улице Каирбекова, дома 393-395

Двор по улице Каирбекова, дома 393-395

Двор по улице Каирбекова, дома 393-395

«Сколько можно. Сколько можно обращаться даже в акимат. Дети выходили гулять, а на них весь этот мусор ветром на эту детскую площадку. Вокруг и позади даже дома 395 вообще грязь, никто не убирает,»- возмутилась жительница дома по улице Каирбекова Менсулу.

Убирать эту территорию должны ПКСК. Но об их работе нелестно отзываются даже те дворники, которые работают на другие организации и закреплены за соседними территориями.

«Делать то они делают, но не до конца, честно говоря. А вот это накидали, в принципе должен «Тазалык» вывозить этот мусор. Вот эти коробки, все вот это. Но они это делают не всегда. Да и сами люди накидывают, честно говоря,»- рассказал Андрей, дворник организации «ДК-Максат».

А этот одинокий контейнер и кучи мусора вокруг находится по улице Белинского. А рядом с ним частные дома и ясли-сад, на чью территорию частенько залетает мусор. Кто виноват в том, что площадка превращается в свалку, определить не могут. Местные жители считают, что это не они.

Мусорный контейнер перед Ясли-садом №1

«Вот это мусор весь детского сада. Компания видать не убирает – «Тазалык» или кто тут. С зимы так стоит и никому ничего не надо. Местные жители выносят мусор в мешках – приезжает машина, забирает. А это мусорка детского сада. И за ней никто не следит, не контролирует,»- поделился местный житель Александр.

Но директор ясли-сада говорит обратное: каждые три дня дворник выходит на уборку, «Тазалык» вызывают порой дважды в неделю, а у самого бака расклеивают объявления, чтобы местные мусор туда не бросали. Ведь этот контейнер предназначен только для ясли-сада.

«Вопросы к местным жителям, поскольку у нас один контейнер. Он для пользования ясли-садом №1. Однако ближайшие жители населенного пункта свой мусор. Выкидывают в наш контейнер, в связи с чем он переполняется,»- рассказала директор ясли-сада №1 Ляззат Ергали.

Найти виновных, по мнению директора, может помочь видеокамера. Такие в прошлом году устанавливали во дворах Костаная. Например, по улице Каирбекова. И кстати в соседнем дворе с тем, о котором мы уже говорили. Но, по словам жильцов, это им не слишком помогло.

«Ничего не изменилось вообще. Все равно привозят машины и мусор кидают. Они же должны фиксировать номера машины. Это только убрали, машины все вывезли. И снова машины привозят и все кидают туда, откуда не знаю. Или из коттеджа, или откуда. Не знаю, наказывают или нет,»- сказала жительница дома 385/1 по улице Каирбекова Надежда.

Оказалось, наказывают. Нарушителей вычисляют по номеру автомобиля.

«Было привлечено порядка 20 организаций. Были вынесены предупреждения. Около 3-х организаций были оштрафованы по 505 статье «Нарушение благоустройства территории»,»- сообщил Алмат Даумов, главный специалист отдела жилищных отношений акимата города Костанай.

По словам сотрудника, привлечь удалось и больше десятка обычных горожан. Но по той же статье наказывать можно и ПКСК. Все жалобы принимают по телефону 540-888.

Что касается ситуации рядом с ясли-садом, то есть надежда на появление там одной из камер, которая и выявит нарушителей. Места для новых девяти камер сейчас определяют. Их установку обещают начать после снятия режима чрезвычайного положения.

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