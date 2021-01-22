Экологи замерили уровень загрязнения от выхлопа автобусов

Костанайские экологи вышли на проверку транспорта. Сотрудники лаборатории замеряют показатели от выхлопов и сверяют их с установленной нормой по загрязнению, передает alau.kz

Две милые женщины разбирают в полицейской машине секретный чемодан. Они достают из него нечто похожее на жезл, который в хрупких руках мгновенно превращается в подобие копья. Дамы явно собрались на охоту. Вот только необычную.

«Этот прибор называется газоанализатор МЕТА. На этом приборе мы замеряем дымность отработавших газов от автотранспорта»,- пояснила Анара Алипбергенова, специалист испытательной лаборатории отдела Департамента экологии по Костанайской области.

Настроив прибор, женщины-экологи готовы провести замеры. Остается найти только первый объект. В его поиске помогают сотрудники дорожной полиции. На конечной остановке они останавливают автобус. Впрочем, полицейские преследуют и собственные цели. Водителей маршрутов они проверяют в рамках собственного профилактического мероприятия.

«С 20 января 2021 года у нас идет ОПМ «Автобус». Сейчас проверяем данные у водителя, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, также страховой полис на автотранспорт и на пассажиров»,- обратился к водителю маршрутного автобуса Азамат Ыскак, старший инспектор патрульной полиции.

Водителя, что называется, решили проверить со всех сторон. Пока полицейский пересматривает документы, экологи уже подключают прибор, прислонив его к выхлопной трубе автобуса. На экране прибора появляются цифры. Что же они значат?

«- С надувом норма составляет 2,5, без надува 3 показателя дымности от двигателя. – Здесь какие показатели? – Сейчас показывает по нулям»,- пояснила показания прибора Анара Алипбергенова.

Одной проверки женщинам оказывается недостаточно. Они просят водителя повторить давление на педаль газа, но уже безотрывно почти на минуту. И все равно результат оказывается в пользу водителя.

«На ускоренном ходу показывает прибор 0,1, то есть тоже не превышает»,- подвела итог специалист лаборатории.

На превышение нормы токсичности выхлопных газов может влиять неисправность машины и игнорирование прохождения тех.осмотра. Но у водителя есть свое мнение на этот счет.

«Как за этим можно уследить? За этим следят лаборатории, которые топливо проверяют. За этим следят топливщики, аппаратурщики. А мы то что? Мы водители. Мы ничего не можем с этим сделать»,- выразил мнение водитель маршрутного автобуса Петр.

Так или иначе, но штраф за превышение нормы содержания в выхлопах загрязняющих веществ придет не тем, кто продает бензин, дизель или газ. А зачастую самому водителю.

«Данные если бы показали сейчас у экологов, что превышает, то согласно статье 334 части 1 данный гражданин был бы привлечен к административному правонарушению в виде наказания предупреждения. – На него или компанию? – На мастера, кто отвечает за технику, у них же есть ответственное лицо»,- пояснил Азамат Ыскак, старший инспектор патрульной полиции.

Предупреждение применяют только в первый раз. При повторном нарушении уже будет применен административный штраф.

Экологи, как и полицейские, продолжат свою работу и дальше. Им предстоит проверить не мало автобусов, выходящих на маршруты по городу. У каждого из водителей они истребуют документы, а выхлопы от транспорта исследуют на превышение нормы загрязнений.

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