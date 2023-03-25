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Экологическая акция «Час Земли» пройдёт 25 марта

smartpress.by

Экологическая акция «Час Земли» пройдёт 25 марта, сообщает informburo.kz.

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Для участия в акции необходимо на один час (с 20.30 до 21.30 по времени Астаны) отключить свет в своих домах и квартирах.

Каждый год более 180 стран мира принимают участие в акции. Помимо этого, тысячи архитектурных памятников и значимых зданий мира отключают свою подсветку. Акцию также поддерживают государственные и частные организации стран.

В 2023 году «Час Земли» в Казахстане посвятили теме важности сохранения природы страны.

«Час Земли» – это своеобразный экологический призыв к бережному отношению к природе, к решительным мерам по сохранению климата планеты и заботе об её ограниченных ресурсах. В этом году акция предлагает всем жителям Казахстана сделать свой выбор – помогать родной природе», – сказал директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.

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