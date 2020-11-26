Экономика простых вещей в действии: проекты, которые будут введены в Костанайской области

В сфере АПК в рамках «Экономики простых вещей» в этом году костанайцы запустят мясоперерабатывающий комплекс мощностью 20 тысяч тонн продукции в год. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал глава региона Архимед Мухамбетов.

«В Аркалыке строится откормплощадка на 5 тысяч голов КРС и племенного репродуктора на 2,5 тысячи голов, основных поставщиков сырья мясоперерабатывающего завода «Торғай ЕТ». В Карабалыкском районе ТОО «Poultry Agro» реализует проект по организации бройлерной птицефабрики, мощностью 12,5 тысяч тонн мяса птицы, что позволит значительно снизить импорт продукции в область», — отметил спикер.

В сфере возобновляемых источников энергии в Костанайском районе ТОО «Жел Электрик» продолжается строительство ветряной электростанции «Ыбырай», мощностью 50 МВт. В рамках проекта предполагается строительство 16-ти ветрогенераторов.

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