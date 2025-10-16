Казахстан вновь сталкивается с рисками раскручивания инфляционной спирали, схожей с ситуацией начала 1990-х годов. Такое мнение в беседе с изданием LS высказал экономист Вячеслав Додонов.

Рост цен и реакция Нацбанка

По словам эксперта, ускорение роста цен наблюдается на протяжении всего года. В ответ Нацбанк ужесточает денежно-кредитную политику, однако это не приносит ожидаемого эффекта.

«Инфляция растёт практически ежемесячно, — отметил Додонов. — Но слишком частое изменение ставок вредит финансовому рынку, подрывая его стабильность».

Ошибки прошлого

Экономист сравнил текущую ситуацию с 90-ми годами, когда повышение зарплат и экономических стимулов лишь усиливало инфляцию.

«Тогда приоритетом было не сдерживание роста цен, а поддержка экономики и населения, что вызывало новый виток инфляции. Сейчас мы видим схожую картину», — подчеркнул он.

Возможные последствия

По мнению Додонова, без ограничения бюджетных расходов рост цен будет продолжаться. Даже повышение базовой ставки до 18% не сможет эффективно сдержать инфляцию, если правительство продолжит наращивать расходы.

«При сохранении такой политики ставки придётся повышать и дальше», — считает экономист.

Ограничения кредитования и рост затрат

Эксперт напомнил, что кредиты для бизнеса в Казахстане всегда были дорогими, даже при низких базовых ставках. Меры господдержки, такие как субсидирование, увеличивают нагрузку на бюджет и сами становятся фактором инфляции.

«Если расходы бюджета сократятся, то и стимулирование кредитования начнёт сворачиваться», — отметил он.

Баланс между стабильностью и ростом

Додонов добавил, что Нацбанк мог бы ограничивать инфляцию, в том числе за счёт стабилизации курса тенге, однако возможности регулятора здесь ограничены.

«Инфляцию у нас во многом формируют внешние факторы — курс валюты, цены на импорт, тарифы и бюджетные расходы. Поэтому классические меры денежно-кредитной политики имеют ограниченный эффект», — резюмировал эксперт.

