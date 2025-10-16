Казахстан вновь сталкивается с рисками раскручивания инфляционной спирали, схожей с ситуацией начала 1990-х годов. Такое мнение в беседе с изданием LS высказал экономист Вячеслав Додонов.
Рост цен и реакция Нацбанка
По словам эксперта, ускорение роста цен наблюдается на протяжении всего года. В ответ Нацбанк ужесточает денежно-кредитную политику, однако это не приносит ожидаемого эффекта.
«Инфляция растёт практически ежемесячно, — отметил Додонов. — Но слишком частое изменение ставок вредит финансовому рынку, подрывая его стабильность».
Ошибки прошлого
Экономист сравнил текущую ситуацию с 90-ми годами, когда повышение зарплат и экономических стимулов лишь усиливало инфляцию.
«Тогда приоритетом было не сдерживание роста цен, а поддержка экономики и населения, что вызывало новый виток инфляции. Сейчас мы видим схожую картину», — подчеркнул он.
Возможные последствия
По мнению Додонова, без ограничения бюджетных расходов рост цен будет продолжаться. Даже повышение базовой ставки до 18% не сможет эффективно сдержать инфляцию, если правительство продолжит наращивать расходы.
«При сохранении такой политики ставки придётся повышать и дальше», — считает экономист.
Ограничения кредитования и рост затрат
Эксперт напомнил, что кредиты для бизнеса в Казахстане всегда были дорогими, даже при низких базовых ставках. Меры господдержки, такие как субсидирование, увеличивают нагрузку на бюджет и сами становятся фактором инфляции.
«Если расходы бюджета сократятся, то и стимулирование кредитования начнёт сворачиваться», — отметил он.
Баланс между стабильностью и ростом
Додонов добавил, что Нацбанк мог бы ограничивать инфляцию, в том числе за счёт стабилизации курса тенге, однако возможности регулятора здесь ограничены.
«Инфляцию у нас во многом формируют внешние факторы — курс валюты, цены на импорт, тарифы и бюджетные расходы. Поэтому классические меры денежно-кредитной политики имеют ограниченный эффект», — резюмировал эксперт.
В Костанае сотрудники МЧС спасли лисёнка из колодца
Выпуск ТВ-новостей - 14.10.25
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.