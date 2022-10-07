Экономист спрогнозировал рост числа дефолтов и банкротств из-за решения США

Последовавшее за повышением ставки ФРС резкое укрепление доллара усиливает экономические трудности по всему миру, повышая стоимость импортируемых продуктов питания и топлива. Это может привести к череде дефолтов и банкротств как отдельных компаний, так и целых государств, рассказал агентству «Прайм» главный экономист Совкомбанка Михаил Васильев, передает Tengrinews.kz.

«Практически все цены на сырьевые товары в мире выражены в долларах, поэтому укрепление американской валюты делает сырье дороже для всех стран, кроме США», — отметил он.

В результате инфляция в остальном мире крепким долларом только раздувается, особенно для стран — импортеров энергоносителей и продовольствия. «Высокая инфляция съедает реальные доходы граждан, а также вынуждает местные центробанки повышать ставки для борьбы с ростом цен. Кроме этого, многие центробанки активно тратят валютные резервы для поддержки национальных валют», — пояснил Васильев.

Вслед за ростом ставки ФРС повышается общий уровень ставок по кредитам и облигациям в мире, это делает обслуживание займов дороже и ухудшает положение стран с высоким уровнем долга, особенно долларового долга. Такими странами, в частности, являются Турция и ЮАР.

«На фоне глобального ужесточения финансовых условий и вероятной рецессии в мировой экономике общее число дефолтов и банкротств среди стран и компаний в ближайший год существенно возрастет», — добавил экономист

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