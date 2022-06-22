Экономразвитие Костанайской области демонстрирует положительную динамику — аким области

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Экономическое развитие Костанайской области демонстрирует положительную динамику. Об этом говорят показатели основных отраслей экономики.
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По итогам пяти месяцев достигнут рост в обрабатывающей промышленности – 13,8%, строительстве – 12,9%, инвестициях в основной капитал – 2,7%, оптовой торговле – 8,6%, розничной торговле – 5,8%, по вводу жилья – 3,4%.
«С начала года промышленными предприятиями произведено продукции на 1 триллион тенге. В основном рост обеспечивают новые предприятия и производства, введенные в годы индустриализации. На 13,8% демонстрирует рост обрабатывающая промышленность за счет увеличения производства продукции машиностроения, металлургии, производства неметаллической продукции и продуктов питания. Сформирован пул из 52-х проектов на 1,8 трлн. тенге. Эти проекты позволят создать 8 тыс. рабочих мест», — отметил в своем докладе Архимед Мухамбетов.
Драйвером экономического роста региона является машиностроение. Благодаря автомобилестроению, доля обрабатывающего сектора в общем объеме промышленности достигла 55,6%.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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