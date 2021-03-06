Эковолонтеры Костаная запустили проект «Книги на черновиках»

Костанайские экоактивисты создают уникальную библиотеку. Все книги, которые появятся в рамках нового проекта, будут распечатаны на черновых листах, передает alau.kz

Бумага уже давно воспринимается исключительно как расходный материал. В офисах ее не щадят, а использовать повторно оборотную сторону вынуждает только дефицит средств в организации. Но костанайские экоактивисты, считают, что обратить внимание на бесконтрольный расход бумаги должна побудить не только экономия, а само желание беречь природу. Оно и подтолкнуло эковолонтеров к реализации нового проекта под названием «книги на черновиках».

«Мы хотим создать собственную библиотеку, поэтому мы начали этот проект. Есть большое количество черновиков неиспользуемых, которые идут, скорее всего, в мусор и даже не на переработку. Но именно эти черновики можно использовать для печати необходимой информации, книг. Давая им вторую жизнь, этим черновикам»,- рассказал руководитель экологического клуба Наурызбек Бирмагамбетов.

В будущей библиотеке экоактивистов должна появиться сотня книг. И каждая из них будет распечатана на черновиках. Использованную бумагу волонтеры забирают из городских организаций. Пока на помощь им откликнулись университеты и колледжи. И ребятам уже удалось собрать несколько тяжелых пакетов с бумагой.

«Первыми откликнулись КРУ нынешний – бывший пед.институт. у них уже на этажах стояли специальные баки для сбора черновиков – листов А4. Есть организации, у которых черновики, но допустим эту информацию лучше не давать никому. Поэтому пед.институт, мед.колледж, другие учебные заведения могут предоставить нам потому что там не такая ценная информация, которая должна быть засекречена»,- пояснил Наурызбек Бирмагамбетов.

Собранные черновики волонтеры сортируют. Не каждый из них можно использовать для будущей книги. На бумаге не должно быть заломов, скрепок и следов дырокола. Черновики, которые применить не смогут, волонтеры отдадут на переработку, где эту бумагу будут использовать как втор.сырье, например, для яичных лотков. Ну, а созданные книги совсем скоро найдут своих читателей.

«Мы книги будем распечатывать только делового направления. То есть не художественную литературу, а только ту, которая дает ценную информацию. Допустим менеджмент, психология, педагогика, по экологии какие-то книги»,- уточнил руководитель клуба.

Новая библиотека пока создается только для самих участников экоклуба, при участии и поддержке НПО «ГРИН». Чтобы сделать ее доступной для всех костанайцев, волонтерам требуется помещение, в котором можно было бы открыть читальный зал. А такового у них, к сожалению нет. Так что эти планы можно рассматривать лишь как перспективу. Сейчас же экоактивисты надеются заразить своим примером остальных жителей города, и призвать их если и не создавать собственные библиотеки, то хотя бы не тратить бумагу зря.

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