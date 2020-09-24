Эковолонтеры теперь следят за порядком в опознавательной форме и со специальными камерами

В Рудном уже несколько месяцев за порядком следит экологический патруль. Необычное движение быстро привлекло внимание других волонтеров, и в итоге переросло в республиканское. У патруля даже появилась отличительная экипировка. Это футболки, жилеты и специальная камера для фиксации нарушений, передает alau.kz

Несколько месяцев назад в Рудном появился экологический патруль. Желающих в него вступить было много, но организаторы отбирали только тех, кто действительно может помочь городу, а не бросит все после одного дня. Радмила Поддубная оказалась в этом числе. Девушка несмотря на то что учится в 11 классе, уже 6 лет занимается волонтерством. Радмила увидела в интернете призыв вступить в экопатруль и не смогла пройти мимо.

«Приходим в парк. Нам дают задание, мы делаем до определенного количества времени. Если куда-то нужно выехать, на какую-нибудь акцию, то мы договариваемся заранее, что-то берем с собой, грабли, лопаты. И также подъезжаем на место и выполняем свою работу», — поделилась участница экопатруля Радмила Поддубная.

Девушка и своих друзей привлекла в экопатруль. Сейчас в нем 10 человек. Фронт работы перед патрулем большой. Это и поиск стихийных свалок, и организация субботников, акций по очистке берега, а еще благоустройство города. Ребята также ищут места, где нужны урны и совместно с властями их устанавливают. Так, они считают, станет меньше мусора. Кстати, по стихийным свалкам они даже разработали специальную карту, где отображены все их места.

«Задача была экопатруля приводить в порядок ту территорию куда не доходит рука тех компаний, которые занимаются благоустройством. Мы старались обращать внимание на те места, они общественные, там люди есть, но почему-то, как-то их официальные компании не замечают. И вот мы в этом отношении работу провели», — пояснил организатор экопатруля Максим Фролов.

Именно Максим стал организатором необычного патруля. Но всего за пару месяцев это движение приобрело республиканский масштаб и переросло в казэкопатруль. Теперь, еще в 6 областях страны есть такие отряды. Нашелся даже предприниматель, который решил финансово помочь ребятам. Теперь в экопатруле есть инспектор. У нас это Максим. У него специальный отличительный жилет и камера, как у полицейских.

«Мы разработали такую экипировку, которая сразу говорит, что это патруль экологический. Она достаточно практичная. У нас есть еще футболка. И вот у нашей оргнаизации, у всех инспекторов такие футболки. У нас есть вот такие качественные, хорошие камеры, которые в системе 4К снимают, три часа съемки», — добавил Максим Фролов.

Планируется, что в скором времени такая экипировка появится у каждого участника экопатруля. Максим также рассказал, что эта камера нужна по двум причинам. Во-первых, теперь патруль сможет фиксировать все нарушения и предоставлять в госорганы, а также полицию, чтобы привлечь к ответственности нарушителя. А во-вторых, для безопасности самих волонтеров, ведь не все спокойно реагируют на их замечания.

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