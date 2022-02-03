Экс-глава «Казатомпрома» Галымжан Пирматов стал председателем Нацбанка

Депутаты сената одобрили назначение Галымжана Пирматова на должность председателя Национального банка РК. Из-за болезни Covid-19 Галымжан Пирматов не смог присутствовать на заседании, сообщает informburo.kz. Соответствующий указ опубликован на Акорде.

Во время пленарного заседания палаты первый заместитель руководителя Администрации президента Тимур Сулейменов представил депутатам кандидатуру, предложенную главой государства.

«Именно под его руководством компания «Казатомпром» была выведена на IPO на казахстанской бирже. Полагаем, что многолетний опыт, а также личные качества Галымжана Пирматова позволят эффективно справиться с возложенными на Национальный банк целями и задачами», – сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, в настоящее время Галымжан Пирматов болеет коронавирусом, поэтому не может присутствовать в сенате. Свою программу он представит позже, заверил замруководителя АП.

«После выздоровления он придёт и расскажет о своих приоритетах и целях, поставленных на будущее в своей работе», – сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

Депутаты единогласно согласились с назначением Галымжана Пирматова.

Ранее эту должность занимал Ерболат Досааев. Его назначили акимом Алматы.

Галымжан Пирматов родился 24 апреля 1972 года. В 1993 году окончил Новосибирский государственный университет, в 1995 году – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, в 2001 году – Atkinson Graduate School of Management, Willamette University (по программе MBA).

В разные годы работал вице-министром экономики и бюджетного планирования РК, первым заместителем председателя правления АО «БТА Банк», вице-президентом АО «НАК «Казатомпром», президентом компании Cameco Kazakhstan.

В 2015-2017 годах являлся заместителем председателя Национального банка.

В 2017-2021 годах был председателем правления АО «НАК «Казатомпром».

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