Экс-глава Минздрава Биртанов задержан из-за растраты денег в крупном размере

О задержании экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Службой экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан расследуется уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Биртанова Е.А. по факту растраты бюджетных средств в особо крупном размере.

В отношении Биртанова Е.А. судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит», — говорится в сообщении.