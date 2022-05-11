Экс-главе КНБ Кариму Масимову продлили арест ещё на месяц

Арест продлили и бывшим заместителям главы КНБ Ануару Садыкулову и Даулету Ергожину.
Экс-главе Комитета национальной безопасности РК Кариму Масимову продлили арест ещё на месяц – до 6 июня, сообщили в ответ на запрос Informburo.kz в пресс-службе КНБ.
Бывшему заместителю КНБ Ануару Садыкулову арест продлили также до 6 июня, Даулету Ергожину – до 13 июня. Их задержали 13 января. В отношении них проводятся досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти и превышение должностных полномочий.
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