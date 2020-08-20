Экс-главу облспорта ЗКО снова взяли под стражу. Костанайский областной суд отказал ему в условно-досрочном освобождении

Экс-главу управления спорта Западно-Казахстанской области Муслима Ундаганова снова взяли под стражу. Как сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда, приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области от 1 августа 2014 года Ундаганов был осужден за присвоение бюджетных средств в составе преступной группы к 9 годам 9 месяцам лишения свободы.

Отбыв 7 лет 3 месяца лишения свободы, то есть предусмотренные законом 2/3 срока, обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении.

Постановлением суда № 2 города Костаная от 8 июля 2020 года ходатайство было удовлетворено.

13 августа 2020 года апелляционная инстанция оставила постановление суда без изменения. Основанием для принятия этих решений послужила информация, представленная государственным судебным исполнителем Департамента юстиции Западно-Казахстанской области за № 8-4204 от 29 мая 2020 года, согласно которой Ундагановым полностью погашена взысканная с него доля по приговору суда в размере 51 837 006 тенге.

Эти обстоятельства наряду с наличием у осужденного поощрений явились основанием для УДО.

После вынесения судебных постановлений прокуратурой проведена проверка, установлено, что информация судебного исполнителя не соответствует действительности. На сегодняшний день причиненный ущерб в полном объеме не погашен. Остаток суммы составляет 67 415 646 тенге. Взыскание с осужденных было произведено в солидарном порядке. Таким образом, судебный исполнитель ввела судебные органы в заблуждение, о чем стало известно после завершения судебного процесса. Данные обстоятельства по закону являются основанием для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.

Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда от 19 августа состоявшиеся судебные акты отменены по вновь открывшимся обстоятельствам.

В удовлетворении ходатайства Ундаганова об УДО отказано.

Отдельно необходимо отметить, что 18 августа прокуратурой в отношении государственного судебного исполнителя по факту выдачи вышеуказанного письма начато досудебное расследование по статье 361 УК.

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