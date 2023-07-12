Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» стал директором ФК «Тобол»

Как сообщила пресс-служба команды, бронзовый призер казахстанского первенства прошлого сезона уже официально объявил о приглашении Андрея Канчельскиса. Контракт со специалистом рассчитан до конца следующего сезона.

«Попросили меня помочь, буду до конца сезона стараться. Параллельно, если будет предложение о тренерской работе, есть договоренность, что можно будет решить и этот вопрос. Ведем, естественно, переговоры о тренерстве. 13 июля играем с клубом «Хонка», будем работать, помогать «Тоболу» двигаться дальше», рассказал Андрей Канчельскис, директор ФК «Тобол»

До переезда в Костанай российский специалист два года трудился в «Навбахоре» (Узбекистан).

«Он показал себя как опытный высокопрофессиональный специалист, знающий все тонкости профессионального футбола. Уверен, что его профессиональные компетенции, большой опыт и мастерство выведут ФК «Тобол» на новый уровень», заявил по этому поводу Кумар Аксакалов, аким Костанайской области

Андрей Канчельскис известен болельщикам своей игрой в знаменитых футбольных клубах «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Также он был игроком основного состава в таких именитых командах, как «Динамо» (Киев), «Фиорентина», «Рейнджерс» и «Манчестер Сити». Становился чемпионом Европы среди молодежных сборных, обладателем Суперкубка УЕФА, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка Шотландии.

Также Андрей Канчельскис – чемпион Англии и Шотландии. За «Манчестер Юнайтед» сыграл 158 матчей, в которых забил 36 голов. В «Эвертоне» за сезон стал лучшим снайпером команды с 16 забитыми мячами.

Первое испытание новый директор «Тобола» пройдет 13 июля, когда костанайцы примут финский коллектив «Хонка» в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

В январе «Тобол» пригласил в качестве главного тренера сербского специалиста Милича Чурчича.