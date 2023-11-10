Экс-министр Нацэкономики РК подозревается в убийстве

В одном из ресторанов Астаны избили женщину, которая скончалась до приезда скорой помощи.

Об этом сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

По предварительным данным, между посетителями произошла ссора, в результате которой женщина скончалась от телесных повреждений. Подозреваемого задержали, на месте работают следственно-оперативные группы ДП и УП района Есиль. Проводится расследование.

«В соответствии со статьёй 201 УПК РК «Недопустимость разглашения данных досудебного расследования» предоставить иные сведения по данному уголовному делу не представляется возможным», – заявили в ДП Астаны.

При этом ряд СМИ полагает, что по подозрению в убийстве своей жены на месте задержали бывшего министра национальной экономики РК Куандыка Бишимбаева. В полиции личности подозреваемого и погибшей не уточнили.

«9 ноября в 19.54 поступил вызов на пульт городской станции скорой медпомощи. По приезде бригады скорой помощи была констатирована смерть женщины 1992 года рождения», – сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны.

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