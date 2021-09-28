Экс-полицейский на скамье. Дело об убийстве поступило в уголовный спецсуд региона

Преступление было совершено 8 марта этого года в центре Костаная. Как и ранее, так и на предварительном слушании дела в суде, прозвучала мысль о том, что конфликт между двумя мужчинами, начался в публичной переписке в одном из мессенджеров.

38-летний Руслан Клышев до марта этого года занимал должность начальника отдела одного из управлений областного полицейского департамента. Сейчас же в уголовный спецсуд региона поступило дело, по обвинению его в совершении особо тяжкого преступления. На предварительном заседании, были озвучены обстоятельства происшествия, которые уже удалось выяснить в ходе следствия.

«В период с 7 по 8 марта 2021 года, в ходе переписки в мессенджере whatsapp в группе «Коста-рика», в которую входили ранее знакомые лица, в том числе Клышев и Омаров, между последними возник конфликт, на почве высказывания, относительно лиц цыганской национальности со стороны Клышева. В результате возникшего конфликта Омаров и Клышев, стали высказывать в адрес друг друга претензии по их жизненной позиции, где подозреваемый Клышев предложил безотлагательно разобраться «по-мужски», — говорит гособвинитель Нино Капанадзе.

В материалах дела сказано, что Омаров был против, неоднократно переносил встречу на следующий день, но Клышев настаивал на приезде оппонента к нему домой, все в том же чате. Омаров, в ответ, находясь в ночном клубе со своим знакомым по фамилии Чайка, стал отправлять угрозы, и грубые, нецензурные оскорбления в адрес Клышева, указывая, что тот «ответит за свои слова», в том числе и перед лицами цыганской национальности, и Клышева «будут резать».

«После продолжительного конфликта в вышеуказанном чате Омаров,находясь в алкогольном опьянении, отреагировав на неоднократные предложения-вызовы Клышева, направился на своей автомашине марки БМВ по адресу указанному Клышевым, о чем сообщил последнему. Так же с Омаровым в автомашине находились Чайка, и спавший на заднем сиденья Богданчиков. В ходе движения Омаров неоднократно уточнял местоположение Клышева, при этом выражаясь в его адрес нецензурной бранью, и произнося угрозы», — говорится в тексте обвинения.

Все обстоятельства, считает обвинение, вызвали у Клышева желание убить Омарова. Поэтому он сходил домой к маме, взял зарегистрированное на него охотничье ружье ТОЗ-34 12-ого калибра, и пару патронов, вернулся к дому, уведомил Омарова об ожидании. Через время тот подъехал.

«Клышев, увидев приближающегося Омарова, имея опыт и навыки обращения с огнестрельным орудием, полностью контролируя свои действия, и находящееся в его руках ружье, умышленно и целенаправленно произвел один выстрел из ружья в грудную клетку Омарова», — сообщила государственный обвинитель.

Клышев в суде возразил, что инициатором встречи был Омаров. Его адвокат заявила о том, что досудебное расследование проведено с нарушениями, им отказали в проведении важных для дела экспертиз. Защитник сообщила, что выстрел произошел случайно, когда Омаров схватился за ствол, а после Клышев старался спасти потерпевшего. Заявлены ходатайства о переквалификации деяний экс полицейского с «Убийства», на «Причинение смерти по неосторожности», и об отправке дела на доследование. Однако, суд не удовлетворил их. Главные разбирательства по делу назначены на 11 октября.

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