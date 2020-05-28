Экс-руководитель отдела ЖКХ Костаная Алексей Тарасов арестован в зале суда

Сегодня в суде Костаная №2 состоялось онлайн оглашение приговора в отношении экс-руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорг Костаная Алексея Тарасова.

Алексея Тарасова обвиняли по двум статьям УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

Как сообщалось ранее, между отделом ЖКХ и предпринимателем города в апреле 2019 года заключен договор о государственных закупках, способом «Из одного источника, путем прямого заключения договора» на осуществление работ по декоративному оформлению входной группы Центрального сквера на сумму 80 млн тенге.

Будучи должностным лицом, Тарасов, достоверно зная о производимых работах и скорейшем их завершении, вопреки требований правил и Закона «О государственных закупках», игнорируя порядок исполнения условий договора, направлял в адрес подрядчика уведомления о приостановлении работ на объекте, ввиду его расторжения в одностороннем порядке, при этом, не указывая причины и выявленные нарушения со стороны заказчика ввиду их отсутствия.

Алексея Тарасова приговорили к 3 годам 6 месяцам с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности.

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