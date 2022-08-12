Эксперимент удался. На каких ещё перекрёстках Костаная появится диагональная разметка

Экспериментальная диагональная разметка на пересечении улиц Маяковского-Чкалова была нанесена три месяца назад.

Здесь также был изменен режим работы светофоров. Напомним, несколько минут автомобили двигаются только по улице Маяковского, потом только по улице Чкалова, потом движение транспорта прекращается вовсе, и проезжую часть, по периметру и диагоналям перекрестка проходят пешеходы. Все это, по словам полицейских, дало результат. В прошлом году, за этот же период, на данном участке было совершено 4 ДТП, в которых 6 человек получили телесные повреждения. За период проведения нашего эксперимента, не зафиксировано ни одного ДТП. Движение, по данным полиции, здесь остается довольно интенсивным. Результаты эксперимента полицейские считают положительными. Поэтому Департаментом полиции, совместно с акиматом города, принято решение внедрять этот эксперимент и на других, больших перекрестках Костаная.

«Отделом дорожно-технической инспекции проводится анализ больших наших перекрестков, и, в ближайшее время будут выбраны те большие перекрестки, с учетом интенсивности движения, состоянием аварийности за 7 месяцев, и, где-то, около трех-четырех перекрестков, мы введем на этих перекрестках данный эксперимент», — говорит замначальника ДП Костанайской области Курмет Мажикенов.

Сотрудники полиции отмечают, что будут выбраны перекрестки в центральной части города. Именно те, на которых постоянно присутствует большое количество транспортных средств и пешеходов.

«Один из перекрестков, которые рассматриваются, это Центральный рынок. Сами знаете, очень тяжело в выходные, предпраздничные дни, тяжело там, и водителям, и пешеходам. Поэтому, этот перекресток рассматривается в первую очередь», — говорит Курмет Мажикенов.

Полицейские отмечают, что решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время, и, вскоре после этого, оно должно быть воплощено.

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