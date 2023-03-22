Эксперт Минздрава РК: Казахстанские стоматологи не лишатся работы из-за нового стандарта

Главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения РК Назым Бектурганова прокомментировала редакции Informburo.kz ситуацию, связанную с разработкой нового стандарта, в соответствии с которым дантисты со средним профессиональным образованием не смогут оказывать сложные стоматологические услуги.

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Ранее некоторые представители медицинской сферы выступили с критикой нового стандарта, заявив, что из-за него многие казахстанские стоматологи рискуют остаться без работы. По словам Назым Бектургановой, такая трактовка ошибочна, поскольку стоматолог – это врач с высшим медицинским образованием, а зубные врачи и дантисты, которых в обиходе также часто называют стоматологами, имеют другую компетенцию и оказывают другой набор медицинских услуг.

«Речь идёт не о врачах-стоматологах, а о дантистах и зубных врачах. Это специалисты со средне-специальным образованием. Медсестёр ведь не называют врачами. Соответственно, дантистов и зубных врачей не называют стоматологами. Стоматологов в Казахстане хватает, и речи о том, что они могут лишиться работы, не идёт», – подчеркнула Назым Бектурганова.

Эксперт пояснила, что цель министерства заключается в более чётком разграничении обязанностей врачей-стоматологов и специалистов со средне-специальным медицинским образованием. По словам главного внештатного стоматолога Минздрава РК, применение нового стандарта не должно никак сказаться на занятости медицинских работников.

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