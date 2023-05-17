Эксперт-психолог допрошен в костанайском суде по делу об убийстве

В убийстве с особой жестокостью обвинялся 22-летний Олжас Токкарин. После восьми месяцев в колонии, и короткого пребывания в Костанае, его в райцентре Узунколь, приютила семья тети. В доме проживали и четверо несовершеннолетних детей.

17 февраля мужчины впервые вместе выпили. По материалам дела нетрезвый хозяин оскорбил жену, та вместе с дочерями ушла к родственникам, оставив дома семилетнего сына. Мужчины продолжили пить, и уже ночью Олжас, в ходе возникшего конфликта, в ванной, нанес множество ударов кулаками дяде Куандыку, а после в ход пошел молоток. Муж тети скончался в больнице от полученных травм. Участники процесса решили уточнить, не находился ли подсудимый в момент преступления в состоянии аффекта. Эксперт, которая обследовала подсудимого в ходе следствия, сообщила, что средняя степень опьянения, исключает его наступление.

«Я у Олжаса спросила: «А, вот если бы вы были трезвы»? Он сказал: «Я разрулил бы эту ситуацию по-другому». Угрозы жизни, в данном, конкретном случае, у Олжаса не было. Он просто болезненно прореагировал на оскорбления его тёти, и вспоминал часто», — отметила эксперт-психолог Людмила Фёдорец.

Изначально Токкарину предъявили обвинения в «Убийстве, совершенном с особой жестокостью». Теперь же прокуратура решила от этого квалификационного признака отказаться.

«Множественность ранений, нанесенных при выполнении объективной стороны убийства, сама по себе не является основанием для квалификации деяния, + если при этомне установлено, что убийство совершено с целью причинения потерпевшему особых мучений и страданий. Характер и тяжесть причиненных ранений для признания убийства совершенным с особой жестокостью значения не имеет», — отметил государственный обвинитель Еркебулан Айтбаев.

Изменение фармулировки, как отметил гособвинитель, не нарушает прав подсудимого, а наоборот улучшает его положение. Потерпевшая, жена погибшего мужчины, и тётя обвиняемого с этим не согласилась. Она же ходатайствовала об увеличила размера иска о возмещении морального вреда, с 1 до 10 миллионов тенге.

«Мне разъяснил юрист, что он будет работать. У меня четверо детей. Он лишил меня всего. Лишил детства детей. Всего лишил», — сказала на суде потерпевшая Салтанат Кенкенова.

Окончательные решения по всем ходатайствам будут приняты по окончанию судебного процесса.

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