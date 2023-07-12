Эксперты поддержали продление следующего учебного года до 31 мая

Эффект от продления учебного года можно будет оценить только через два-три года, считают эксперты, сообщает informburo.kz.

В Национальной академии образования имени Алтынсарина прошло заседание экспертной комиссии, которая пришла к общему мнению: следующий учебный год должен продлиться 36 недель, до 31 мая, как и прошедший.

По мнению членов экспертной комиссии, для окончательного решения нужно как минимум два-три года.

Владелец ресурса Pedsovet Станислав Кауров считает, что при этом нужно сохранить длительность каникул, к которой привыкли дети, учителя и родители. По словам Каурова, из-за перехода на продлённый учебный год третья и четвёртая четверти теперь стали равноценны, а недели каникул между ними – недостаточно.

«Действительно, много было негатива с новшеством, с новыми 36 неделями, многие коллеги отрицательно отнеслись. Переписывание учебных планов – это не самая большая проблема, с которой мы столкнулись. Мы все хорошо понимаем, что ориентируемся на программу. Поэтому, мне кажется, здесь нам вместе с коллегами нужно отработать, чтобы не было ситуаций, когда люди пишут, что программа закончилась и дети отдыхают. Наверное, здесь надо пересмотреть видение своей работы. Через год мы не сможем увидеть, хорошо это сказалось или плохо на детях, учителях, родителях. Делать выводы по прошествии только одного года, как мне кажется, неразумно. Думаю, что вполне возможно и 36 недель, и нормальные каникулы, к которым привыкли дети и учителя, поместить в наш календарь. Необходимо посмотреть, каким будет эффект через два-три года», – сообщил Кауров.

По словам кандидата педагогических наук Фёдора Вассермана, система образования нуждается в обширном научном аудите, чтобы рассмотреть проблемы комплексно. Отставание научного сопровождения является большой проблемой последних лет.

«Мы сейчас рассматриваем следствие, но не видим причину. После пандемии во всём мире отставание было как минимум на год. У нас есть проблемы с учебниками, учебными планами, измерителями, международными рейтингами. Неожиданно вводится дополнительная неделя. Мнение практиков нам говорит, что система не в порядке. Её может привести в порядок только научная работа и сопровождение по всем направлениям. Сейчас рано делать выводы. В последние годы, к сожалению, квалифицированного, эффективного научного анализа состояния системы не было», – сказал Фёдор Вассерман.

На основании всех мнений экспертов, комиссия подвела итоги:

Одного года для оценки эффективности продления учебного года недостаточно, поэтому целесообразно продолжить исполнение принятого решения.

Продлённый учебный год позволяет в удобном темпе освоить школьную программу, весь необходимый объём.

Продление учебного года позволяет снизить риски для психического и физического здоровье обучающихся.

«Нам необходимо продолжить и усилить методическую поддержку учителей по календарно-тематическому планированию на 36 недель. Усилить разъяснительную работу, осуществлять постоянный мониторинг по оценке эффективности внедрения 36-недельного учебного года. Мнение экспертов показывает, что внедрение продлённого учебного года является управляемым. И если я вас правильно понял, вы это поддерживаете. Все рекомендации мы отразим в протоколе и направим в Министерство просвещения», – подытожил вице-президент Национальной академии образования имени Алтынсарина Руслан Каратабанов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.