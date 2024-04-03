Эксперты прогнозируют изменение цен на недвижимость в Казахстане

На 3% повысились за год цены на новое жилье в Казахстане, а вот перепродажи квартир на вторичном рынке, наоборот, снизились на 3,3%. Такие цифры привели в Бюро нацстатистики, передает «24KZ».

Тем временем эксперты говорят, что за прошедшие полгода недвижимость в стране показывала разнонаправленное движение: цены на «вторичку» откатывались вниз, а на «первичку» заметно снизили обороты темпа роста.

Вначале цены были максимальные, говорят эксперты. До мая стоимость в регионах Казахстана держалась на уровне 2021-го. А вот с конца мая и до начала июня произошёл резкий спад. За три месяца цены упали на 25%. К примеру, если двухкомнатные на «вторичке» стоили 13-15 млн тенге, то уже к сентябрю-октябрю стоимость снизилась на 3-4 млн тенге. В этом году эксперты прогнозируют рост цен, но только в рамках инфляции.

«Недвижимость, как любой товар, в рамках действующей инфляции будет, действительно, подорожание. «Первичка» будет дорожать в соответствии с инфляцией стройматериалов, а за ней, как всегда, идёт «вторичка». Поэтому скачков не будет. Никаких ожиданий больших перемен ожидать не стоит»,- отметил , президент Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Александр Пак.

Зависит рост цен и от стройматериалов, говорят эксперты. За год стоимость необходимых материалов выросла на 6%. Больше чем на 7% подорожали гравий, песок, глина, минеральные изделия и не только. А вот некоторые стройматериалы, наоборот, подешевели: это стекло листовое, краски и лаки, проволока холодного вытягивания и паркет.

Если же рассматривать динамику изменения цен по регионам, то строить стало дороже в столице, Шымкенте, Павлодарской, Улытауской и Жетысуской областях. Изменение цен на рынке жилья В этом году больше всего жилье на первичном рынке за год, по данным Бюро нацстатистики, подорожало в Актобе и Кызылорде – почти на 9% и больше чем на 7%, соответственно.

Что касается «вторички», то рост цен был замечен в Талдыкоргане и Атырау. На рынке аренды жилья цены значительно выросли в Жезказгане, Караганде и Атырау – больше чем на 20%. За январь-февраль текущего года цены на новое жилье в стране повысились на 0,4%, на вторичное – на 1,7%. А вот арендная плата за благоустроенное жильё в феврале снизилась больше чем на 1%, по сравнению с январём. Между тем эксперты прогнозируют и удорожание жилья в Алматы.

«Если власти начнут более тщательно подходить к выбору места и разрешительным документам, то есть проверять компании, у которых есть технологии сейсмостойкости, это приведёт к снижению ввода жилья в Алматы. Если количество вводимого жилья уменьшается на определённый процент, то оно дорожает ровно наполовину от снижения ввода жилья», — объясняет Александр Пак.

Между тем, по словам эксперта, в Казахстане не хватает около 7 млн квадратных метров жилья. При таком дефиците цены падать не могут, заверяет эксперт. Что касается сделок купли-продажи, то в феврале их количество в стране составило 30,5 тысяч. Лидерами, по данным всё того же бюро, остаются Алматы, столица и Карагандинская область. В феврале больше всего сделок заключили павлодарцы, восточноказахстанцы и шымкентцы.

А вот наибольший спад за месяц, несмотря на своё лидерство, произошёл в Алматы. Там этот показатель уменьшился на 22%. Следом идут Улытауская и Абайская области. Эксперты: ипотечные программы вызовут спрос Эксперты считают, что ипотечные программы, которые будет инициировать государство, безусловно, положительным образом скажутся на спросе. Таким образом, цены, с которыми будут работать застройщики в 2024 году, возможно, останутся плюс-минус в рамках тех значений, в которых они есть сейчас.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.