Эксперты прогнозируют падение цен на недвижимость в Казахстане

В Казахстане дешевеет жилье. И цены на квадратные метры, по прогнозам экспертов, будут падать и дальше, в среднем на 5-10 процентов. Об этом говорится в сюжете Almaty.tv, передает Tengrinews.kz.

При этом спрос на недвижимость не растет, а, напротив, только уменьшается. В марте этого года нотариусы совершили более 24 тысяч сделок купли-продажи. Тогда как в прошлом году этот показатель был выше на 64 процента.

«Спрос на рынке, по сравнению с прошлым годом, упал на 30 процентов. Это связано с тем, что в прошлом году люди активно использовали свои пенсионные отчисления. А в этом году это не столь активно. Сейчас банки второго уровня разрабатывают хорошие ипотечные программы. Есть также государственные программы. Но там есть определенный лимит», — рассказала руководитель агентства недвижимости Махаббат Олжаева.

По словам экспертов, потребность среди казахстанцев на доступное жилье не упала. Однако снизилась покупательская способность. Это обусловлено тем, что многие жители не могут позволить себе самостоятельно купить квартиры и вынуждены рассчитывать на госпрограммы.

«Доступное жилье нужно населению, но, зачастую, спрос на него удовлетворяется за счет государственных ипотечных программ. Не каждый может позволить себе купить квартиру или дом за наличные, а охват населения такими программами не покрывает всего спроса на рынке», — пояснил экономист Максат Сералы.

«На сегодняшний день в очереди состоят более 638 тысяч граждан. Ежегодный прирост очередности составляет порядка 40 тысяч человек. Обеспеченность жильем ежегодно составляет 15-20 тысяч человек», — сообщила руководитель управления комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Меруерт Молшина.

По мнению специалистов, в ближайшее время рынок недвижимости стабилизируется.

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